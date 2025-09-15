Tras la marcha realizada este sábado por la ciudadanía en rechazo al reglamento de la reforma del sistema de pensiones, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, sostuvo que se la debe “derogar parcialmente”.

“Para mejorar la ley se tendrá que derogar parcialmente ese reglamento que ha generado esa disociación con la población”, comentó a la prensa.

A criterio de Jerí Oré —quien votó a favor de la reforma previsional de las AFP y ONP en el Congreso— “el Ejecutivo ha presentado una deformación” como reglamento.

Cientos de personas participaron en protesta contra la reforma del sistema de pensiones. Foto: ungatoherido

“Hay que presentarles alternativas a la población para que decida. Hay que pensar, no para mañana o pasado (...) no nos vamos a queda en la crítica”, refirió.

Nota en desarrollo