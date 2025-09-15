Reforma del sistema previsional fue aprobada en junio del 2024. Foto: GEC
Reforma del sistema previsional fue aprobada en junio del 2024. Foto: GEC
Tras la marcha realizada este sábado por la ciudadanía en rechazo al , el presidente del Congreso, José Jerí Oré, sostuvo que se la debe “derogar parcialmente”.

“Para mejorar la ley se tendrá que derogar parcialmente ese reglamento que ha generado esa disociación con la población”, comentó a la prensa.

A criterio de Jerí Oré —quien votó a favor de la en el Congreso— “el Ejecutivo ha presentado una deformación” como reglamento.

Cientos de personas participaron en protesta contra la reforma del sistema de pensiones. Foto: ungatoherido
Cientos de personas participaron en protesta contra la reforma del sistema de pensiones. Foto: ungatoherido

“Hay que presentarles alternativas a la población para que decida. Hay que pensar, no para mañana o pasado (...) no nos vamos a queda en la crítica”, refirió.

Nota en desarrollo

