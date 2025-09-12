El Congreso de la República se prepara para retomar los debates sobre un nuevo retiro de fondos de afiliados a las AFP.

Así lo anunció en una de las sesiones de la comisión de Economía, en la que además indicó que convocará con carácter de urgencia a reuniones con autoridades como el BCRP, la SBS, el MEF y la ONP.

El gerente central de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas sostuvo que los proyectos de retiro van en contra de la ley de modernización del sistema previsional peruano aprobado el año pasado.

El octavo retiro es más difícil de entender en el contexto de una reforma que busca incrementar el ahorro para la jubilación, afirmó.

El funcionario exortó a los parlamentarios a evaluar el bienestar del ciudadano en el largo plazo y no solo enun periodo corto.

Sostuvo que el objetivo de una reforma del sistema de pensiones es fortalecer el ahorro previsional y no debilitarlo.

“Recordemos que los últimos siete retiros de fondos de AFP provocaron que 2.3 millones de peruanos tengan saldo cero en sus cuentas”, expresó.

Armas comentó que, tal y como sucedió en las liberaciones previas, el BCRP emitirá su análisis técnico de esta propuesta.