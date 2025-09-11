SMV: a la OCDE le preocupan los retiros de los fondos de AFP en Perú. Foto: GEC
SMV: a la OCDE le preocupan los retiros de los fondos de AFP en Perú. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Londres.- En el marco del inPerú 2025, Jorge Pichihua, superintendente del Mercado de Valores de Lima (SMV), conversó con Gestión sobre sus expectativas como institución en torno a la adhesión del Perú a la OCDE y la tan ansiada integración de las bolsas de valores con Chile y Colombia. Aquí lo más destacado.

TE PUEDE INTERESAR

Nuevo retiro de AFP: Congreso alista mega debate y decidiría esto, según AFP
Trabajadores independientes aportarán obligatoriamente para su pensión desde el 2028
Nuevo retiro de AFP: Comisión de Economía escuchará primero al MEF antes de tomar decisión
¿Qué son los “sandbox” y cómo la SBS los planea usar para combatir los créditos “gota a gota”?
AFP y ONP: SBS revela plan para reforma de pensiones y adelanta paso para “nuevos jugadores”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.