Los trabajadores independientes formales en el Perú deberán aportar de manera obligatoria para su pensión a partir del 2028, según se contempla en la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, señaló el presidente del comité especializado de empresa, banca y finanzas del Colegio de Economistas de Lima, Arturo García.

“Todos los trabajadores independientes formales a partir del 2028 comenzarán a aportar el 2% de sus ingresos”, explicó a Andina.

Detalló que ese porcentaje de aportes se irá incrementando cada dos años en un punto porcentual hasta el 2034.

La incorporación de los trabajadores independientes formales se establece en el marco de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano - Ley Nº 32123- que fue promulgada el 24 de setiembre del año pasado. El 5 de setiembre del 2025 se publicó el reglamento correspondiente mediante el Decreto Supremo N° 189-2025-EF.

Es decir, que en el 2030 el aporte de los trabajadores independientes formales aumentará a 3%. En el 2032 será de 4% y en el 2034 se elevará a 5%.

De aquí hasta el 2028 se establecerán los procedimientos que correspondan y las normas necesarias. En ese proceso los trabajadores independientes formales se vayan informando, agregó.

¿Será suficiente?

García refiere que con esta Ley de reforma quedaría hasta 5% el aporte de los trabajadores independientes formales.

Sin embargo, refirió que los trabajadores dependientes en el Perú aportan el 10% de sus ingresos para su pensión.

“Con ello quiero decir que ese 5% que llegarán a aportar los trabajadores independientes formales no será suficiente”, comentó.

En ese sentido, considera que el próximo Congreso debería promover algunos cambios para ir mejorando actual reforma del sistema de pensiones”, comentó.

El economista destacó que se haya incorporado en la reforma del sistema de pensiones la obligación de que los trabajadores independientes comiencen a aportar.

“Es importante, porque el día de mañana todos, trabajadores formales dependientes e independientes y los informales; vamos a llegar a una edad en la que no podamos trabajar ni acceso a un empleo”, dijo.

Entonces, subrayó que esta reforma llega a incorporar a los trabajadores independientes que hasta ahora no estaban obligados, medida que será efectiva a partir del 2028.

Solo formales

García enfatizó que si bien esta norma incorpora a trabajadores independientes, se sigue centrando en trabajadores formales.

“Pero la estructura laboral en el Perú nos indica que el 75% de los trabajadores es informal y que solo el 25% es formal. Será una tarea para los próximos Gobiernos y Congresos promover la formalidad laboral”, dijo.