Tal como lo anunció hace unos días, el Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para implementar la entrega de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores en el Estado bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057

La iniciativa legislativa señala que estos trabajadores recibirán la CTS al término de su vínculo laboral, por un monto equivalente al 14% de la remuneración mensual, por año o fracción mayor a seis meses de servicios .

La CTS se entregará a los trabajadores CAS tanto bajo contrato indeterminado como determinado, en las entidades públicas del gobierno nacional, regional y local. La medida entrará en vigencia a partir del 1ro de enero del 2026, agrega el proyecto de ley (N° 12332) .

En la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que esta propuesta se presenta para dar cumplimiento a una cláusula del convenio colectivo 2025-2026, suscrito con los sindicatos de trabajadores de las entidades estatales.

Asimismo, indica que actualmente existen 258,399 trabajadores CAS. Al tener en cuenta los niveles de desvinculación de años previos, se estima que 41,358 trabajadores CAS recibirían CTS el 2026, con un costo promedio de S/ 77.6 millones .

Para los siguientes años, el costo se iría incrementando progresivamente, debido a la acumulación de años de servicio del personal. Así, el Ejecutivo estima que el costo de la CTS en el 2027 sería de S/ 88.8 millones. Para el 2031, el costo anual de la CTS a los trabajadores CAS ascendería a S/ 128 millones .

LEA TAMBIÉN: Vienen cambios al régimen de contratación CAS, conozca los detalles