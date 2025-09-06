La entrega de la CTS a los trabajadores CAS entrará en vigencia a partir del 1ro de enero del 2026, señala el proyecto de ley.
La entrega de la CTS a los trabajadores CAS entrará en vigencia a partir del 1ro de enero del 2026, señala el proyecto de ley.
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Tal como lo anunció hace unos días, el Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para implementar la entrega de la (CTS) a los trabajadores en el Estado bajo el régimen de (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057

La iniciativa legislativa señala que estos trabajadores recibirán la CTS al término de su vínculo laboral, por un monto equivalente al 14% de la remuneración mensual, por año o fracción mayor a seis meses de servicios.

La se entregará a los trabajadores tanto bajo contrato indeterminado como determinado, en las entidades públicas del gobierno nacional, regional y local. La medida entrará en vigencia a partir del 1ro de enero del 2026, agrega el proyecto de ley (N° 12332).

LEA TAMBIÉN: Trabajadores CAS recibirán un aumento de S/ 100: tras firma de convenio colectivo

En la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que esta propuesta se presenta para dar cumplimiento a una cláusula del convenio colectivo 2025-2026, suscrito con los sindicatos de trabajadores de las entidades estatales.

Asimismo, indica que actualmente existen 258,399 . Al tener en cuenta los niveles de desvinculación de años previos, se estima que 41,358 trabajadores CAS recibirían CTS el 2026, con un costo promedio de S/ 77.6 millones.

Para los siguientes años, el costo se iría incrementando progresivamente, debido a la acumulación de años de servicio del personal. Así, el Ejecutivo estima que el costo de la CTS en el 2027 sería de S/ 88.8 millones. Para el 2031, el costo anual de la CTS a los trabajadores CAS ascendería a S/ 128 millones.

LEA TAMBIÉN: Vienen cambios al régimen de contratación CAS, conozca los detalles
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.

TE PUEDE INTERESAR

Trabajadores CAS camino a tener CTS: el costo de la medida que beneficiaría a más de 360,000
Comisión de Salud aprueba dictamen para incorporar a trabajadores CAS COVID al régimen 276
Poder Judicial busca la incorporación de personal CAS al régimen laboral 728
Congreso aprueba nombramiento del 100% del personal de salud bajo régimen CAS regular
Solo 31% de peruanos puede resistir más de 2 meses si pierde empleo, ¿pueden usar CTS?
Estos serían los requisitos para que trabajadores diagnosticados con cáncer puedan retirar CTS

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.