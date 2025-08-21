El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto que modifica la ley N° 32185, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2025, a fin de autorizar el nombramiento del 100% de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales contratados bajo el régimen CAS regular del Ministerio de Salud (Minsa), sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.

Con 69 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la representación nacional respaldó la iniciativa. Según lo establecido por el reglamento del Congreso, el proyecto aprobado no requiere de segunda votación.

Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, señaló que las propuestas legislativas buscan modificar la Ley 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Según explicó, las iniciativas evidencian una situación de desigualdad entre los profesionales de la salud, pues los técnicos y auxiliares asistenciales contratados bajo el régimen CAS regular no reciben el mismo trato que el personal nombrado del Minsa, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, “pese a desempeñar las mismas funciones”, enfatizó.

Asimismo, recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que no puede existir un trato diferenciado entre trabajadores que cumplen labores equivalentes. Sin embargo, esta brecha se mantiene con medidas parciales que hasta el 2024 solo permitieron el nombramiento del 40% del personal, y que para el 2025 proyectan llegar al 70%. “Es decir, el 30% más. Este hecho representa un retroceso en la consolidación de una política de recursos humanos sólida y sostenible para el Sistema Nacional de Salud”, advirtió.

Personal de salud. Foto: Congreso.

El presidente del Congreso y autor de una de las iniciativas, José Jerí, destacó que el nombramiento total del personal de salud representa no solo un reconocimiento al compromiso de quienes han dedicado su labor al servicio del país, sino también un refuerzo al sistema sanitario, al asegurar continuidad, experiencia y calidad en la atención a la población.

Añadió que la norma incorpora una disposición para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, y faculta al Minsa y a los gobiernos regionales a realizar los ajustes necesarios.