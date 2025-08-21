Una amenaza de bomba fue reportada en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco, donde agentes especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) llegaron para atender la alerta, informó la Policía Nacional.

La alarma se emitió cerca de las dos de la tarde del jueves 21, cuando el jefe de seguridad de una aerolínea activó el protocolo por amenaza de bomba en un vuelo de Cusco a Lima.

Según fuentes policiales, un viajero que se encontraba en el lugar, alertó la existencia de una bomba dentro de la aeronave. Ante ello, las autoridades aeroportuarias iniciaron con la evacuación de los pasajeros hacia una zona segura, donde iniciaron una revisión inicial, informó Correo.

Asimismo, una aeronave involucrada en el hecho, fue trasladada a una zona segura para una revisión complementaria a cargo de especialistas en desactivación de artefactos explosivos.

Tras esto, agentes policiales llegaron al lugar para iniciar con las diligencias respectivas.

En tanto, los counters del aeropuerto atendían con normalidad y los vuelos programados mantenían su itinerario habitual. Sin embargo, las acciones de control se concentrado principalmente en la aeronave intervenida