Reportan amenaza de bomba en el Aeropuerto Alejandro Velasco de la ciudad del Cusco: ¿Qué sucedió?. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

fue reportada en el de Cusco, donde agentes especialistas de la (Udex) llegaron para atender la alerta, informó

se emitió cerca de las dos de la tarde del jueves 21, cuando el jefe de seguridad de una aerolínea activó el protocolo por amenaza de bomba en un vuelo de Cusco a Lima.

Según , un viajero que se encontraba en el lugar, dentro de la aeronave. Ante ello, las autoridades aeroportuarias iniciaron con la evacuación de los pasajeros hacia una zona segura, donde iniciaron una revisión inicial, informó Correo.

Asimismo, una aeronave involucrada en el hecho, fue trasladada a una zona segura para una revisión complementaria a cargo de de artefactos explosivos.

Tras esto, agentes policiales llegaron al lugar con las diligencias respectivas.

En tanto, los counters del aeropuerto atendían con normalidad y los vuelos programados mantenían su itinerario habitual. Sin embargo, las acciones de control se concentrado principalmente en la aeronave intervenida

Según fuentes policiales, un viajero alertó la existencia de una bomba, por lo que las autoridades aeroportuarias iniciaron con la evacuación de los pasajeros hacia una zona segura. (Foto: Andina)
