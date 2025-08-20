El ministro del Interior, Carlos Malaver, reveló que actualmente la Policía Nacional del Perú (PNP) solo cuenta con 9,173 chalecos antibalas operativos, cifra insuficiente frente a un universo de entre 120,000 y 130,000 efectivos. La declaración se dio durante su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso.

Malaver precisó que, desde el 2018, las adquisiciones han sido limitadas y dispersas: 4,060 chalecos en 2018; 1,400 en 2019; 140 en 2020; 400 en 2023 y 3,173 en 2024. A ello se suma una donación de 340 unidades realizada por Asbanc entre 2019 y 2024.

El funcionario detalló que existía un contrato en curso para la compra de 3,164 chalecos, convocado en mayo de 2024 y adjudicado en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, el 13 de marzo de 2025 dicho contrato fue declarado nulo por inconsistencias en la información presentada por la empresa proveedora. Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones en abril, el proceso debió reiniciarse bajo un esquema internacional.

“Entre hoy o mañana se está por convocar la compra internacional para un proveedor no domiciliado. De no haber impugnaciones, la entrega de los chalecos estaría prevista para enero de 2026 ” , señaló Malaver. El ministro también anunció que hay en curso una donación de 4,000 chalecos procedentes de China, pero insistió en que incluso con ese refuerzo, la brecha será difícil de cubrir. “Así tengamos 7,000 más los 9,000 existentes, no vamos a cubrir la brecha ideal, es la realidad. Ha habido un abandono de muchos años a la Policía Nacional”, remarcó.

Ministro Carlos Malaver brindó detalles de las acciones impulsadas por su gestión en la lucha contra la criminalidad y en defensa del personal policial. Foto: Congreso.

Sobre compra de autos de lujo

Durante la sesión, el presidente de la Comisión, el congresista Alfredo Azurín, cuestionó la priorización de recursos. Recordó que mientras la compra de chalecos enfrenta trabas, sí se autorizó con rapidez una inversión de S/17 millones en vehículos de alta gama para oficiales de la PNP. “El tema puede ser legal, pero en la coyuntura es inmoral” , enfatizó.

Al respecto, Malaver aclaró que la adquisición de los autos fue un proceso ejecutado por la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP (Direcfin) y no directamente por el ministerio. Añadió que ya se ha comunicado a la Oficina de Integridad y a la Contraloría para las investigaciones correspondientes.

El ministro también respondió sobre la seguridad en zonas críticas como el distrito de Santa Rosa, donde se han reforzado los controles migratorios y se ejecutan obras en infraestructura policial. Confirmó además que el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, que colocó una bandera de su país en territorio peruano tiene orden de no ingreso, y que los topógrafos que realizaban labores no autorizadas permanecen detenidos por orden judicial.