En un nuevo esfuerzo por combatir la minería ilegal en el país, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de su Dirección de Medio Ambiente, ejecutó el 15 de agosto el operativo “Cruz de Motupe 2025” en la provincia de Trujillo (La Libertad), logrando la incautación de bienes valorizados en S/ 49.5 millones.

La intervención se llevó a cabo en dos puntos clave: el Parque Industrial Minero La Esperanza y el Asentamiento Humano Sol Naciente, donde operaban plantas de beneficio sin sustento legal para sus actividades de procesamiento de mineral metálico.

Durante el operativo, se incautaron más de 9,500 toneladas de mineral metálico, 21 maquinarias (18 nuevas y 3 usadas), cuatro chancadoras, una tolva metálica y dos inmuebles vinculados a la actividad ilícita. Además, diez personas fueron detenidas por presunto delito ambiental en la modalidad de minería ilegal y se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades competentes.

Según fuentes oficiales, las plantas de beneficio ocupan un rol central en la minería ilegal, ya que es allí donde el mineral extraído de manera clandestina es transformado para su comercialización. Este eslabón de la cadena es tan estratégico como el uso de explosivos, convirtiéndose en un punto neurálgico para las operaciones ilegales.

El operativo contó con el respaldo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la PNP y la participación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, así como de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, la SUNAT y la Defensoría del Pueblo.