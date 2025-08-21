El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció por la propuesta de la Comisión de Constitución para incrementar el sueldo de los futuros senadores y diputados de S/15,600 a más de S/42,000, lo que generó polémicas y diversas críticas.

En diálogo con TV Perú, recalcó que se trata de una propuesta contenida dentro de los reglamentos de las futuras Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que insistió en que aún no es una medida definitiva.

“Seguramente va a dar mucho que hablar, (pero) lo cierto es que tiene que haber, más allá de casos puntuales y concretos, un reordenamiento de la política salarial del país. Eso es lo fundamental”, consideró.

En ese sentido, dijo confiar en que el grupo de trabajo de Constitución, que lidera Arturo Alegría, tomará una decisión acertada y reflexiva, “que vaya en concordancia con las expectativas de cada sector y en concordancia con la sensibilidad social”.

PIDE QUE VIZCARRA SE QUEDE EN PENAL DE BARBADILLO

En otro momento, el legislador de Somos Perú consideró que el expresidente Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que los demás exjefes de Estado, como Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo.

Esto, al referirse a la nueva clasificación que realizará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para decidir el penal donde Vizcarra cumplirá los 6 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

“Creo que todas las personas y más quienes han sido presidentes de República, si existe un tratamiento, debe tener el mismo tratamiento que otros expresidentes. Hay un principio y una tradición que tendría que respetarse conforme a las normas estén vigentes”, apuntó.

Finalmente, se mostró a favor de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundada la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial y, en consecuencia, ordenó la suspensión de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el término de su mandato; es decir, después del 28 de julio del 2026.

“Estoy plenamente de acuerdo con el fallo en la medida que protege la figura presidencial, no de quien gobierna, sino de la institución presidencial(...) me parece positivo porque contribuye a que se estabilice un poco lo que es propiamente nuestra naturaleza intensa o ácida en la política”, sostuvo.

