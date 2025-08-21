El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Erwin Siccha, anunció que presentara un “hábeas corpus correctivo” luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciara el posible internamiento del exmandatario en un penal común y no en Barbadillo.

Siccha indicó que, entre las acciones legales que tomará está también contemplada una impugnación administrativa, ante la posibilidad de que Vizcarra sea reclasificado al penal de Lurigancho, según declaró a RPP TV.

“Nosotros ya tenemos dos acciones totalmente listas, redactadas. En todo caso, esta junta Ad Hoc decidiría reclasificar al señor Martin Vizcarra en el establecimiento penitenciario de Lurigancho”, indicó el abogado.

Siccha pidió a los funcionarios del INPE que explique mejor su decisión, señalando que dejó sorprendido y “afectado psicológicamente” al exmandatario.

“Ni siquiera hace mención a qué requisitos habría incumplido el señor Vizcarra y para que uno declare la nulidad de un acto administrativo lo primero que tiene que hacer es justificar cuáles son esos defectos”, precisó.

Finalmente, el abogado recalcó que no existen razones para tratar a Vizcarra de forma diferente, respecto a otros expresidentes recluidos en el penal de Barbadillo.