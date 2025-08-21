Abogado de Martín Vizcarra anuncia que presentará un “hábeas corpus correctivo”: ¿Qué fundamenta?. Foto: GEC
Abogado de Martín Vizcarra anuncia que presentará un “hábeas corpus correctivo”: ¿Qué fundamenta?. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El abogado del , , anunció que presentara un “hábeas corpus correctivo” luego de que el (INPE) anunciara el posible internamiento del exmandatario en un penal común y no en Barbadillo.

indicó que, entre las acciones legales que tomará está también contemplada una impugnación administrativa, ante la sea reclasificado al penal de Lurigancho, según declaró a RPP TV.

LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra apela resolución judicial que dispuso su prisión preventiva

“Nosotros ya tenemos dos acciones totalmente listas, redactadas. En todo caso, esta junta Ad Hoc decidiría reclasificar al en el establecimiento penitenciario de Lurigancho”, indicó el abogado.

pidió a los que explique mejor su decisión, señalando que dejó sorprendido y “afectado psicológicamente” al exmandatario.

LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra reaparece desde el penal Barbadillo: ¿Qué dijo?

“Ni siquiera hace mención a qué requisitos habría incumplido y para que uno declare la nulidad de un acto administrativo lo primero que tiene que hacer es justificar cuáles son esos defectos”, precisó.

Finalmente, recalcó que no existen razones para de forma diferente, respecto a otros expresidentes recluidos en el .

Martín Vizcarra y su abogado, Erwin Siccha. Foto: GEC
Martín Vizcarra y su abogado, Erwin Siccha. Foto: GEC

TE PUEDE INTERESAR

¿Aranceles de Trump afectaron al Perú?: Moody’s observa “relativa mejora” en competitividad
Congresistas podrán hacer proselitismo en semana de representación
Exzar antidrogas de México, sin ducha y sin cubiertos en cárcel de EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.