El expresidente de la República, Martín Vizcarra, presentó un recurso de apelación contra la resolución que ordenó su prisión preventiva en el marco de las investigaciones que se le siguen por presuntos actos de corrupción vinculados a su gestión como gobernador regional de Moquegua.

De acuerdo con el cargo de presentación electrónica del Poder Judicial, el recurso fue ingresado el 19 de agosto de 2025 ante el 7° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

El expediente, identificado con el número 00033-2020-46-5001-JR-PE-01, está bajo la conducción de la jueza Gabriela Lucero Yánez Valdivia.

Vizcarra, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo la medida dictada, busca revertir la prisión preventiva dispuesta en su contra dentro de los procesos relacionados a la construcción del Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo, obras por las cuales es investigado por presuntamente haber recibido sobornos de empresas constructoras.

Será ahora la Sala Penal Nacional de Apelaciones la que evalúe el recurso y determine si mantiene o revoca la medida restrictiva contra el exmandatario.

Vizcarra en Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra reapareció este martes en una audiencia virtual desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple cinco meses de prisión preventiva en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando fue gobernador regional.

Se trata de la primera vez que participa en diligencias judiciales tras su internamiento en dicho centro penitenciario.

Durante su intervención, Martín Vizcarra ofreció disculpas por no haberse presentado a la sesión anterior. Además, señaló que espera que la medida en su contra sea revocada.

“Pedir disculpas por no haberme presentado el día jueves porque estaba en plena dirigencia y traslado. Usted sabe que desde el primer día de este juicio oral no he faltado a ni una sola sesión que ha sido convocada. Solamente han sido factores externos, espero que pronto puedan revertirse los que han generado esta inasistencia de la anterior. Me comprometo de aquí o donde esté a participar en todas las otras diligencias y audiencias que usted convoque, señora”, expresó el exmandatario.

Vizcarra fue trasladado al penal Barbadillo, tras la orden judicial que dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra.

Su participación en esta audiencia marca su primera aparición pública desde que ingresó a prisión preventiva, y ocurre en un momento en que su defensa prepara nuevas apelaciones contra la medida judicial.