Esta mañana, el expresidente Martín Vizcarra fue recluido en el Penal de Barbadillo (Ate), donde deberá cumplir los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Al respecto, el titular del Congreso, José Jerí consideró que esta “es una decisión que tiene que respetarse”; sin embargo, precisó que también tiene que garantizarse el debido procedimiento y el derecho de defensa de los investigados.

“Creo que esto debe generar una reflexión colectiva de la responsabilidad que tenemos los electores de saber elegir a nuestras autoridades, pero vuelvo a decir que hay que saber respetar los pronunciamientos de las instancias y también que se debe garantizar plenamente el ejercicio del debido procedimiento y el derecho que asiste a las personas que son denunciadas”, sostuvo esta mañana.

Si bien recordó que Vizcarra postuló al Congreso de la República en representación de Somos Perú en las elecciones del 2021, precisó que lo hizo en calidad de invitado, ya que meses después este formó su propio partido político (Perú Primero). En ese sentido, negó que su agrupación tenga algún vínculo con el exmandatario.

“Cada partido hace su evaluación oportuna y si en este momento él tiene su partido y nosotros seguimos con nuestro propio espacio, es porque ha habido un distanciamiento de ideas”, remarcó.

Al ser consultado por si fue un error que Somos Perú lanzara la candidatura del expresidente al Parlamento, el legislador solo atinó a señalar que su partido “hizo una reflexión oportuna y que eso permitió que cada uno tomase su propio camino”.

“PRONUNCIAMIENTO FISCAL COMPRUEBA MI INOCENCIA EN CASO DE VIOLACIÓN”

El último martes, la Fiscalía Suprema de Familia dispuso el archivo de la investigación contra Jerí por presunta violación sexual en agravio de una señorita ocurrida a fines del 2023.

De esta manera, el Ministerio Público dispuso no formalizar la investigación preparatoria contra el legislador de Somos Perú por dicho delito, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.

Respecto a este tema, el presidente del Congreso indicó que esta decisión no solo lo deja tranquilo a nivel personal, sino que también le devuelve tranquilidad a su familia y a las personas que creyeron en él.

“Hoy luego de casi 8 meses puedo decir públicamente que se ha ratificado lo que ya les había dicho, de que no tuve ningún tipo de participación en estos hechos, ni directa o indirecta, y se comprueba con este pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, remarcó.

Jerí insistió en que esta disposición fiscal no obedece a un hecho fortuito, sino responde a un proceso de investigación, que ha tomado en cuenta tres cosas principales: la declaración de la denunciante, de los invitados y las pruebas científicas realizadas tanto a la denunciada como al legislador, que determinó que no coinciden.

Finalmente, dijo que el proceso continuará y que podría acudir a declarar, pero solo en calidad de testigo.