El Congreso de la República aprobó este jueves citar al Pleno al ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, así como al ministro de Defensa, Walter Astudillo, con la finalidad que informen sobre los acontecimientos en la Isla Chinería.

También se declaró persona no grata al pre candidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, quien izó la bandera de su país en territorio nacional.

La sesión de informe fue programada para el jueves 21 de agosto a las 10:00 a.m.

Durante la sesión del Pleno se expusieron diversas posiciones respecto al izamiento de la bandera de Colombia realizado por Quintero el pasado 12 de agosto.

El acto fue visto por parte de la representación nacional como una provocación que afecta la soberanía peruana sobre la isla, reconocida oficialmente como parte del territorio nacional y cuya jurisdicción está respaldada por tratados internacionales.

De acuerdo con los promotores de la moción, la presencia de los ministros en el Parlamento permitirá esclarecer las circunstancias del incidente, detallar las acciones de resguardo adoptadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y precisar la posición oficial del Gobierno frente a las declaraciones y gestos de autoridades y figuras políticas colombianas.

Durante la discusión, algunos congresistas cuestionaron que el Legislativo invierta tiempo en este tipo de medidas, señalando que el país atraviesa problemas más urgentes que atender. Sin embargo, la mayoría coincidió en la necesidad de recibir información de primera mano del Ejecutivo para garantizar la defensa de la soberanía nacional.