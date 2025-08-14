El Gobierno del Perú expresó su más firme y enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretenden desconocer la soberanía y los legítimos actos de jurisdicción que ejerce el Perú sobre la Isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto, que es territorio peruano conforme a lo establecido en el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, las actas de la Comisión Mixta Demarcadora de 1928-1930, lo cual fue ratificado por el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro de 1934.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

Asimismo, el Gobierno del Perú protestó por la sucesión de actos de provocación que vienen siendo realizados por ciudadanos colombianos en el pueblo de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, y que es capital del distrito de Santa Rosa de Loreto, los cuales dañan la relación bilateral peruano-colombiana, particularmente la armonía y el bienestar de nuestras comunidades fronterizas.

De esta manera se refirió a la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, así como al ingreso de dos ciudadanos de Colombia que habrían realizado estudios topográficos en la parte sur de la isla Chinería con la presunta intención de establecer que dicho sector pertenecería al territorio colombiano.

En el comunicado se subrayó que conforme a sus competencias y funciones, el Ministerio Público del Perú ha iniciado una investigación preliminar a dos ciudadanos colombianos por el delito de atentado contra la soberanía nacional, así como ha dispuesto realizar una serie de diligencias pertinentes.

En esa línea, se instó al Gobierno de Colombia a que brinde la cooperación necesaria a fin de que se detenga de inmediato este tipo de acciones que no contribuyen a la histórica vinculación armónica que existe entre los pueblos fronterizos del Perú y de Colombia.

“El Perú permanecerá vigilante y hará respetar su integridad territorial, actuando siempre de conformidad con el Derecho Internacional”, expresó.

Peruanos en Santa Rosa reafirmaron la soberanía nacional en la isla Chinería Imagen Agencia Andina

Actos que no contribuyen a la convivencia

En un comunicado anterior, la Cancillería precisó que “este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”. Fue al referirse a la colocaicón de la bandera Colombiana.

Asimismo, señaló que “acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”.

El Gobierno reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y con el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo y cooperación en el marco de las relaciones bilaterales con Colombia.