Expresidente Martín Vizcarra recibió 18 mil soles por asesorías a su partido Perú Primero. Foto: GEC
Expresidente Martín Vizcarra recibió 18 mil soles por asesorías a su partido Perú Primero. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

recibió 18 mil soles por asesorías políticas a su , además de cobrar 10 mil soles mensuales de su empresa familiar Urbaniza 3D SAC, informó el dominical Panorama.

El programa reveló una serie de documentos donde r emitió un recibo por honorarios por un proyecto de habilitación urbana, empresa gestionada por su esposa y sus hijas.

LEA TAMBIÉN: Vizcarra presentó medida cautelar ante la Corte IDH para suspender inhabilitación en su contra

Según se precisa, esto podría ser usado para demostrar arraigo laboral en el proceso judicial que enfrenta por presunta corrupción.

A su vez, , tras fundar su , recibirá 18 mil soles mensuales por el concepto de asesoría en proyección política, según lo revelado por el dominical.

LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra: Conoce la cronología del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Cabe recordar que esta cerca de enfrentar una audiencia en donde se decidirá un pedido de prisión preventiva por presunta corrupción en los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

La Fiscalía solicita 15 años de cárcel por presunta corrupción durante su gestión como gobernador.

LEA TAMBIÉN: JNE publica resolución que confirma desafiliación de Martín Vizcarra a Perú Primero

Vizcarra en Santa Rosa

Por otra parte, viajó a hasta el distrito de Santa Rosa, en Loreto, y se dirigió a la Isla Chinería, según una publicación en redes sociales.

Precisó que estas acciones se realizaron el objetivo de “hacer presencia” peruana y defender la soberanía de la isla en medio de tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia.

El exmandatario esta cerca de enfrentar una audiencia en donde se decidirá un pedido de prisión preventiva por presunta corrupción en los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Foto: GEC / Joel Alonzo
El exmandatario esta cerca de enfrentar una audiencia en donde se decidirá un pedido de prisión preventiva por presunta corrupción en los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Foto: GEC / Joel Alonzo

TE PUEDE INTERESAR

Tras muerte de candidato en Colombia, asesor de Petro compara riesgo político con andar en bicicleta
Designación de Raúl Doroteo en Comisión de Presupuesto genera discrepancias en Acción Popular
Gas de Camisea: CPP Investments vende su participación en TGP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.