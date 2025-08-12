El expresidente Martín Vizcarra recibió 18 mil soles por asesorías políticas a su partido Perú Primero, además de cobrar 10 mil soles mensuales de su empresa familiar Urbaniza 3D SAC, informó el dominical Panorama.

El programa reveló una serie de documentos donde registran que Vizcarra emitió un recibo por honorarios por un proyecto de habilitación urbana, empresa gestionada por su esposa y sus hijas.

Según se precisa, esto podría ser usado para demostrar arraigo laboral en el proceso judicial que enfrenta por presunta corrupción.

A su vez, Vizcarra, tras fundar su propio partido político, recibirá 18 mil soles mensuales por el concepto de asesoría en proyección política, según lo revelado por el dominical.

Cabe recordar que el exmandatario esta cerca de enfrentar una audiencia en donde se decidirá un pedido de prisión preventiva por presunta corrupción en los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

La Fiscalía solicita 15 años de cárcel por presunta corrupción durante su gestión como gobernador.

Vizcarra en Santa Rosa

Por otra parte, Martín Vizcarra viajó a hasta el distrito de Santa Rosa, en Loreto, y se dirigió a la Isla Chinería, según una publicación en redes sociales.

Precisó que estas acciones se realizaron el objetivo de “hacer presencia” peruana y defender la soberanía de la isla en medio de tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia.