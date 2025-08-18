El fiscal Germán Juárez Atoche afirmó que el expresidente busca politizar un caso, pese a que existen pruebas contundentes sobre el pago de sobornos y coimas. Fotos: Hugo Pérez/@photo.gec
El fiscal Germán Juárez Atoche afirmó que el expresidente busca politizar un caso, pese a que existen pruebas contundentes sobre el pago de sobornos y coimas. Fotos: Hugo Pérez/@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ratificó que el juicio oral contra el , por el caso Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, tiene aproximadamente tres o cuatro meses restantes.

El fiscal manifestó su confianza en que el Poder Judicial agilice las audiencias y dicte una sentencia firme en el plazo estimado. “Estamos convencidos de que habrá sentencia condenatoria”, afirmó en Panorama.

Además, sostuvo que Vizcarra pretende “politizar” el proceso penal en su contra, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó su inhabilitación para ser candidato, y que esa situación ya ha sido advertida al Poder Judicial.

LEA TAMBIÉN: Erwin Siccha califica de “arbitraria” la prisión preventiva dictada contra Martín Vizcarra

“Ese es el mensaje que viene diciendo desde el año pasado, que es una persecución política. Es por eso que mi despacho fiscal advirtió esa situación, que él venía haciendo proselitismo político, no obstante que está impedido de hacerlo porque hay una prohibición por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que incluso lo ha desafiliado del partido Perú Primero y no puede ser candidato ni presidente, ni presidente honorario, como se venía denominando”, expresó.

LEA TAMBIÉN: De Fujimori a Vizcarra: la lista de todos los expresidentes peruanos en prisión

Asimismo, precisó que no cumplía con los arraigos familiar ni laboral. Explicó que no pudo demostrar que cuenta con arraigo domiciliario, debido a que la Fiscalía expuso que su esposa y su hijo menor viven en Moquegua, mientras que sus hijas mayores viven en departamentos ajenos al suyo.

“El arraigo familiar no solamente decirte que tiene una familia, sino que tiene que demostrarse que efectivamente existe un núcleo familiar de manera constante y permanente, situación que no se evidencia en el caso del ”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

El fiscal Germán Juárez Atoche remarcó que ya han testificado testigos y peritos de ambas partes y están “oralizando” pruebas documentales, lo cual tomará un mes. Foto: GEC / Hugo Pérez
El fiscal Germán Juárez Atoche remarcó que ya han testificado testigos y peritos de ambas partes y están “oralizando” pruebas documentales, lo cual tomará un mes. Foto: GEC / Hugo Pérez

TE PUEDE INTERESAR

Dina Boluarte viajará esta semana al distrito de Santa Rosa de Loreto
Vela califica de “razonable” la orden de cinco meses de prisión preventiva impuesta a Vizcarra
Credicorp paga más de S/ 1,577 millones a la Sunat pero seguirá con impugnación legal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.