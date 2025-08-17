Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, dijo estar dispuesto a postularse como precandidato presidencial del partido Perú Primero, luego de que el exmandatario sea recluido en el penal de Barbadillo para cumplir 5 meses de prisión preventiva tras el fallo del juez Jorge Chávez Tamariz.

Mario Vizcarra además pidió paciencia a los miembros de Perú Primero, confiando en que la situación que está pasando el expresidente se resuelva pronto, ya que aún existiría la posibilidad de que participe en el proceso electoral.

“Claro que sí (sobre su posible precandidatura) (…) Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido”, precisó en RPP.

Sin embargo, el hermano del expresidente señaló que su hermano aún puede seguir en política, calificando la medida de prisión preventiva como “una persecución política”.

“El tema de que pueda continuar en la política y la posibilidad de postular se mantiene totalmente vigente y más vigente que nunca. Porque esta prisión preventiva solamente es una perla más del gran rosario que significa una permanente persecución política, que se inicia el 2020 con la vacancia”, añadió.

En otro momento, Mario Vizcarra cuestionó que el juez alegara falta de arraigo familiar para justificar la prisión preventiva, cuando el fiscal no lo había mencionado como argumento.

“¿No es costumbre que después de terminar los alegatos se tomen algunas horas y a veces días para la determinación final? En este caso no fue así, leyó más de hora y media justificando la prisión preventiva", mencionó.

Recordemos que Martín Vizcarra está cumpliendo cinco meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo tras el fallo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien consideró riesgo procesal y de fuga, además de un comportamiento cuestionable del acusado, por lo que declaró fundado el pedido de la Fiscalía contra el exmandatario.

El expresidente esta siendo investigado por presuntos actos de corrupción en los casos de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.