La economía peruana mantuvo en junio su trayectoria de crecimiento y sumó 15 meses consecutivos de resultados positivos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el producto bruto interno (PBI) se expandió 4.5 % en el sexto mes del año, la tasa más alta desde marzo de 2025. Con este resultado, la actividad económica acumuló un crecimiento de 3.3 % en el primer semestre.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, destacó que este desempeño fortalece las perspectivas de cumplir las metas de crecimiento fijadas para 2025, en un contexto de recuperación del empleo y dinamismo del consumo privado.

IMPULSO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS

En junio, los sectores primarios registraron un incremento de 5.7 %, su mayor nivel desde diciembre de 2024. El avance estuvo liderado por la pesca (+33.7 %) y la manufactura primaria (+14.3 %), favorecidas por la elevada captura de anchoveta.

El agro creció 8.8 % gracias a la mayor producción de arándanos y cacao. La minería metálica se expandió 1.9 % por la mayor extracción de cobre, zinc, oro, plata, plomo y estaño, mientras que la producción de hidrocarburos retrocedió 4.7 % por los trabajos de mantenimiento en la planta Malvinas, que limitaron la extracción de gas.

SECTORES NO PRIMARIOS EN ALZA

El crecimiento de los sectores no primarios fue de 3.4 %, también con 15 meses de expansión consecutiva. La construcción se consolidó como motor con un avance de 9.6 %, el mayor desde enero de 2024, impulsado por el consumo interno de cemento y el avance de obras públicas.

La manufactura no primaria subió 4.8 % por la mayor producción de bienes de capital, de consumo y servicios industriales. En tanto, el comercio avanzó 3.1 % y los servicios, 2.4 %, con destaque en administración pública (+4.3 %), transportes (+4.2 %), otros servicios (+3.6 %) y servicios a empresas (+3.0 %).

EXPECTATIVAS Y PROYECCIONES

De acuerdo con Pérez Reyes, las perspectivas para los próximos meses se mantienen favorables.

Señaló que en julio la importación de bienes de capital creció 18.1 % nominal, sumando 16 meses de avance consecutivo, y que todos los indicadores de expectativas empresariales de 3 y 12 meses se mantienen en el tramo optimista durante 14 meses seguidos.

Asimismo, las exportaciones en julio mostraron un incremento nominal de 16.9 %, impulsadas por envíos tradicionales de oro y petróleo, y por productos no tradicionales como químicos, textiles, pesqueros y siderometalúrgicos.

“El destacado desempeño económico de junio reafirma la resiliencia de la economía peruana y fortalece la confianza de los agentes económicos, consolidando un escenario propicio para sostener el crecimiento en lo que resta del año”, remarcó el ministro.