El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N.° 169-2025-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1362, norma que regula las Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

La medida introduce cambios en la cláusula anticorrupción que debe estar presente en los contratos de concesión suscritos por el Estado.

El decreto establece que los contratos de APP, incluidas sus ampliaciones o renovaciones, deberán incorporar de manera obligatoria una cláusula anticorrupción bajo causal de nulidad.

Según el texto, si una empresa concesionaria, sus directivos o vinculados son condenados o admiten la comisión de delitos de corrupción en el Perú o en el extranjero, el contrato quedará resuelto automáticamente.

En esos casos, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento, no habrá indemnización a favor de la empresa y se aplicará una penalidad del 10% sobre el monto resultante de la liquidación del contrato.

La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, tendrá aplicación inmediata también en procesos de promoción o modificaciones contractuales en curso.