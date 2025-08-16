La medida introduce cambios en la cláusula anticorrupción que debe estar presente en los contratos de concesión suscritos por el Estado. Foto: GEC.
La medida introduce cambios en la cláusula anticorrupción que debe estar presente en los contratos de concesión suscritos por el Estado. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N.° 169-2025-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1362, norma que regula las y Proyectos en Activos.

La medida introduce cambios en la cláusula anticorrupción que debe estar presente en los contratos de concesión suscritos por el Estado.

LEA TAMBIÉN: Entre 30 proyectos APP y cuatro adendas: planes del Perú para impulsar obras con sector privado

El decreto establece que los contratos de , incluidas sus ampliaciones o renovaciones, deberán incorporar de manera obligatoria una cláusula anticorrupción bajo causal de nulidad.

Según el texto, si una empresa concesionaria, sus directivos o vinculados son condenados o admiten la comisión de delitos de corrupción en el Perú o en el extranjero, el contrato quedará resuelto automáticamente.

LEA TAMBIÉN: Estado peruano oficialmente tomará control de Olmos, ¿pero hay “trampa” para otras APP caducadas?

En esos casos, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento, no habrá indemnización a favor de la y se aplicará una penalidad del 10% sobre el monto resultante de la liquidación del contrato.

La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, tendrá aplicación inmediata también en procesos de promoción o modificaciones contractuales en curso.

TE PUEDE INTERESAR

Estado peruano oficialmente tomará control de Olmos, ¿pero hay “trampa” para otras APP caducadas?
APP para centros de salud: el plan del MEF para que empresas los operen
Entre 30 proyectos APP y cuatro adendas: planes del Perú para impulsar obras con sector privado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.