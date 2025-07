El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que junto al Ministerio de Salud (Minsa) están cerca de oficializar un proyecto enfocado en entregar a privados la operación y mantenimiento de establecimientos de salud de primer nivel en Perú.

Este esquema, que sería bajo APP de bata gris, sería un gran paso para revertir una falla a la que el sistema de salud público nos tiene malacostumbrados: dolencias menores se resuelven en hospitales que deberían atender, como se les conoce, enfermedades de alta complejidad.

Lo que dijo el MEF sobre el Plan Mil

En el evento de adjudicación del HEVES, que ganó la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, Pérez Reyes destacó que se trata de una inversión de US$ 284 millones bajo un contrato de 16 años.

La modalidad es una APP de bata gris, es decir, el privado gestiona los llamados servicios no asistenciales. Luego de remarcar que aparte del HEVES ProInversión impulsa 7 proyectos de salud más por US$ 1,500 millones, vino un dato que merece resaltarse.

“En las próximas semanas vamos a trasladarle a ProInversión todo el proceso para tener un grupo de empresas en regiones que manejen todo el Programa Mil”, dijo el ministro.

Pérez Reyes precisó que consiste en 1,000 centros de salud en todo el Perú, en el primer nivel de atención del sistema, que se adjudicarían como el HEVES, es decir, bajo APP de bata gris.

Raúl Perez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, durante el evento de adjudicación del HEVES el último lunes. Foto: ProInversión.

El titular del MEF instó así, tanto al adjudicatario del HEVES como a los otros postores, a estar atentos a esta convocatoria. Allí también detalló lo que se le pedirá a cada empresa postulante.

“La idea es asegurar, a través de una APP, la operación y mantenimiento con calidad de servicio. Además, en el Programa Mil, vamos a agregar como parte de la prestación que el operador adquiera, opere y renueve las ambulancias de atención”, indicó.

La razón de esta inclusión, agregó Pérez Reyes, responde a que el sector privado tiene “mayor facilidad” para adquirir las ambulancias. El ministro cerró su participación indicando que el Plan Mil arrancaría con 200 centros de salud, que están más avanzados a la interna del Minsa.

Atacaría problema clave del sistema de salud actual

De tener éxito en esta iniciativa, el Gobierno mejoraría una de las principales carencias del sistema de salud público actual: hay demasiada “congestión” en el tercer nivel (hospitales especializados) para todas las necesidades de la población. Aparte, los centros de salud del primer nivel (postas principalmente) están en pésimas condiciones.

En Perú, según datos de Videnza Consultores, el 97.9% de los establecimientos de salud públicos son de primer nivel, pero el 97.7% de ellos opera con capacidad inadecuada, es decir, infraestructura y equipamiento deficientes.

Esta situación no ha variado a la fecha, según dijo Janice Seinfeld, directora de la consultora citada, a este diario, pero cree que con el Plan Mil la situación cambiaría.

“Hoy tenemos establecimientos de salud de primer nivel que no resuelven. Tienen infraestructura dañada, muy pocos tienen historia clínica o no manejan una cartera de servicios adecuadas para su distrito”, lamentó.

Hospitales como el de la foto, que muestra el Área de Emergencia de hospital Honorio Delgado, están saturados en Perú. Foto: GEC.

Aparte, la experta precisó que en Perú no se cumple lo que indica la teoría médica. No hay una verdadera ruta de referencia y contrarreferencia, es decir, que cada nivel de atención se dedique a lo que realmente puede atender.

“Los establecimientos de alta complejidad terminan, en realidad, sustituyendo el trabajo del primer nivel de atención, lamentablemente”, precisó.

Ricardo Zúñiga, exgerente central de Promoción y Gestión de Inversión Privada de EsSalud, recordó que este proyecto del Minsa es de larga data.

“Ya en gestiones pasadas se tenía esta idea bajo obra pública. Entiendo que ahora, en la gestión del ministro César Vásquez, la está retomando. Es interesante: hoy tenemos hospitales desbordados y la inversión privada se concentra en el segundo y tercer nivel de atención”, refirió.

El experto comentó también que existe una experiencia similar en Brasil, aunque su enfoque es con lo que llamó el sector privado no lucrativo, algo que el MEF no adelantó si se considerará. “Su caso es particular, pero muy interesante. La tercera parte de su red de salud la tienen a su cargo fundaciones, universidades e iglesias”, destacó.

Retos en la promoción del Plan Mil

Si bien el MEF dijo que la visión para el Plan Mil es que sean bajo APP de bata gris, ambos expertos consideraron que el Gobierno deberá hilar fino para promover estas asociaciones con el sector privado.

Lo primero, consideró Zúñiga, es definir si se ofrecerán los 1,000 centros de salud uno a uno o en bloque. “Recordemos que hoy se trabaja en redes interconectadas. Esa lógica no podría perderse en el Plan Mil porque el privado busca rentabilidad. Tal vez podrían empaquetarlos por zonas, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho”, propuso.

Lo otro, clave a criterio de Seinfeld, es definir si efectivamente buscarán que sean APP de tipo bata gris. Bajo este esquema, por ejemplo, el privado no se involucra en la atención médica propiamente como la conocemos.

Tampoco en este caso, sería socialmente aceptable que se busque una bata blanca, figura de APP donde el privado lidera todos los servicios clínicos, logísticos y operativos. De esta manera funcionan hoy los hospitales Kaelin y Barton, en manos de IBT Group, bajo convenio APP con EsSalud.

“Un intermedio que podría funcionar sería bata verde, que incluye servicios no médicos, pero también los de laboratorio. Eso deben ver el MEF y el Minsa: cómo van a operar los otros servicios clave. Si queremos capacidad resolutiva deben haber médicos capacitados”, remarcó Seinfeld.