El Gobierno aprobó el otorgamiento de subvenciones por un monto superior a S/ 2.14 millones destinadas a impulsar proyectos de innovación tecnológica en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 611-2025, la cual autoriza la asignación de recursos con cargo al presupuesto institucional del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (ProInnóvate).

F ONDOS CON ENFOQUE DE COMPETIVIDAD

De acuerdo con la resolución, los recursos provienen del Contrato de Préstamo N.° 5287/OC-PE, vinculado al “Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento”, así como del Fondo Mipyme Emprendedor.

El objetivo de estas subvenciones es cofinanciar proyectos orientados a la mejora de procesos, consolidación de exportaciones y desarrollo tecnológico, con el fin de elevar la competitividad de las mipymes en el mercado local e internacional.

PROGRAMAS BENEFICIADOS

El documento precisa que los fondos se aplicarán en catorce líneas de financiamiento, entre las que destacan: