Mipymes recibirán subvenciones por más de S/ 2.14 millones a través de ProInnóvate. Foto: El Peruano.
Redacción Gestión
El aprobó el otorgamiento de subvenciones por un monto superior a S/ 2.14 millones destinadas a impulsar de innovación tecnológica en (mipymes).

La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 611-2025, la cual autoriza la asignación de recursos con cargo al presupuesto institucional del (ProInnóvate).

FONDOS CON ENFOQUE DE COMPETIVIDAD

De acuerdo con la resolución, los recursos provienen del Contrato de Préstamo N.° 5287/OC-PE, vinculado al “Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento”, así como del Fondo Mipyme Emprendedor.

El objetivo de estas subvenciones es cofinanciar proyectos orientados a la mejora de procesos, consolidación de exportaciones y desarrollo tecnológico, con el fin de elevar la competitividad de las mipymes en el mercado local e internacional.

PROGRAMAS BENEFICIADOS

El documento precisa que los fondos se aplicarán en catorce líneas de financiamiento, entre las que destacan:

  • Apoyo a la Internacionalización (PAI), en modalidades de consolidación exportadora e implantación comercial.
  • Dinamización de Ecosistemas Regionales (DER) e Incubadoras Regionales (IEIR).
  • Emprendimientos Innovadores y Dinámicos, incluyendo aquellos con enfoque en cambio climático.
  • Mipymes de Calidad y Digitales, con énfasis en la industria naval, procesos de acreditación y soluciones tecnológicas.
  • Validación de Innovación (PIEC2), destinada a verificar y escalar nuevos desarrollos en etapa piloto.
