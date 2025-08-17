El Gobierno aprobó el otorgamiento de subvenciones por un monto superior a S/ 2.14 millones destinadas a impulsar proyectos de innovación tecnológica en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 611-2025, la cual autoriza la asignación de recursos con cargo al presupuesto institucional del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (ProInnóvate).
FONDOS CON ENFOQUE DE COMPETIVIDAD
De acuerdo con la resolución, los recursos provienen del Contrato de Préstamo N.° 5287/OC-PE, vinculado al “Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento”, así como del Fondo Mipyme Emprendedor.
El objetivo de estas subvenciones es cofinanciar proyectos orientados a la mejora de procesos, consolidación de exportaciones y desarrollo tecnológico, con el fin de elevar la competitividad de las mipymes en el mercado local e internacional.
PROGRAMAS BENEFICIADOS
El documento precisa que los fondos se aplicarán en catorce líneas de financiamiento, entre las que destacan:
- Apoyo a la Internacionalización (PAI), en modalidades de consolidación exportadora e implantación comercial.
- Dinamización de Ecosistemas Regionales (DER) e Incubadoras Regionales (IEIR).
- Emprendimientos Innovadores y Dinámicos, incluyendo aquellos con enfoque en cambio climático.
- Mipymes de Calidad y Digitales, con énfasis en la industria naval, procesos de acreditación y soluciones tecnológicas.
- Validación de Innovación (PIEC2), destinada a verificar y escalar nuevos desarrollos en etapa piloto.
