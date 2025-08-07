Según Produce, a una empresa en Perú formalizarse le toma más de 40 días y cuesta cerca de S/ 1,200. Fuente: Andina.
Durante su extenso discurso por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció que el Gobierno aprobaría pronto “la estrategia nacional de formalización laboral, cuya meta es alcanzar una tasa de 50% de formalidad”. Gestión le consultó por este anuncio al ministro de la Producción (Produce), Sergio González, quién apunto que desde su sector están terminando una ventanilla única digital para aportar con ese objetivo, desde la formalización empresarial.

