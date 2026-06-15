El CDS del Perú, o costo de asegurar la deuda del país, se redujo en la última semana de 68 a 64 puntos. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El lunes 8 de junio, un día después de la segunda vuelta electoral, quedará por buen tiempo en la retina de los gestores de inversión que operan en el Perú, pues vivieron una jornada de mucho vértigo y cambios abruptos en las cotizaciones de los activos locales, ¿cómo se dieron los hechos?

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