Ese día, el mercado doméstico empezó con la resaca del cierre de los comicios y el conteo rápido de Datum e Ipsos que mostraban un empate técnico entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, aunque con el socialista a la cabeza con ligera diferencia.

Pese a que una semana antes del balotaje el candidato de izquierda presentó un nuevo programa de gobierno, concordado con sus nuevos aliados Ahora Nación y Obras –partidos que tendrán escaños en el Congreso–, en el que proclamaba la defensa del libre mercado, la inversión privada y la apertura internacional, el mercado recelaba de esa súbita moderación.

Predominaba en los estrategas de inversión el temor a los posturas maximalistas que esgrimió Sánchez en primera vuelta, como la Asamblea Constituyente y la revisión de contratos en los que hubiera de por medio recursos naturales estratégicos. Por eso, con el también congresista a la delantera en el conteo, la sesión del lunes 8 abrió con un dólar disparado desde S/ 3.47 hasta los S/ 3.522, las acciones con fuerte retroceso y los indicadores de riesgo país del Perú acelerados.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputan voto a voto el balotaje, aunque la segunda tiene la mayor probabilidad de ganar. (Imagen: ECData)

Extranjeros

Como reflejo de la ansiedad de los inversionistas extranjeros que poseen gran parte de los bonos del Tesoro en soles, los rendimientos de estos títulos saltaron, y, en particular los que vencen en 10 años, escalaron rápidamente de 6.16% a 6.35%, refiere a Gestión el CEO de Tandem Finance, Paul Rebolledo.

Cuando hay incertidumbre, el primer dato a ver es el tipo de cambio pues da una idea de hacia dónde enrumban las cosas, y le siguen los bonos y acciones, afirma el gerente general de Renta4 SAB, Pablo Leno. “Lo más sencillo es el tipo de cambio y es una variable muy fidedigna”, añade.

Pero ese lunes, poco antes de las 11 am, algo cambió y los inversionistas enfocaron toda su atención en una nueva información. La ONPE, a esa hora y a diferencia de la primera vuelta –cuando el conteo fue exasperantemente lento–, había avanzado rápidamente con la contabilización de actas al 93%.

Como quedaba poco por escrutar y se sabía la procedencia de las actas restantes, las mesas de dinero de bancos locales e internacionales, corredoras y fondos, sin perder tiempo, trazaron sus proyecciones sobre los resultados finales de los comicios y estas asignaban una alta probabilidad –que se mantiene– de que la candidata conservadora sea elegida, menciona Rebolledo. Otros ejecutivos financieros han detallado también ese proceso desarrollado por las tesorerías, tal como reveló Gestión (9.06.2026).

Tras esas estimaciones de los gestores y los respectivos realineamientos de portafolios, el dólar decayó de S/ 3.52 a S/ 3.43 y los bonos peruanos se apreciaron y, por tanto, su rendimiento descendió de 6.35% a 6.20% ese mismo lunes y ahora está en 6.02%.

Recomendación

“El panorama político cambió súbitamente desde el momento en que las probabilidades de que la candidata amigable al mercado aumentaron. Buena parte de las mesas de inversión dedicaron sus esfuerzos a proyectar la tendencia del proceso electoral. Por ello, bajó el riesgo país y esa menor percepción de riesgo se refleja en el menor costo de endeudamiento (por la baja en la tasa de los bonos soberanos)”, afirma el CEO de Tandem FInance.

En efecto, el CDS del Perú, o costo de asegurar la deuda del país, una medida más ácida de la percepción de riesgo de los inversionistas extranjeros, se redujo en la última semana de 68 a 64 puntos, mientras que en los demás países d,e la región (Chile, México, Colombia y Brasil) se mantuvo sin cambios o bajó en menor medida, según datos del MEF.

Lo determinante en Perú ha sido el menor riesgo político que, a diferencia de otros países de la región, ha contrarrestado el negativo contexto externo provocado por la mayor inflación en economías desarrolladas y los problemas de EE.UU. en Medio Oriente que causan perturbaciones en el precio del petróleo, señala Rebolledo.

“Las mesas, los bancos han ejercitado esas proyecciones sobre los resultados electorales y entonces han activado la recomendación de compra de los bonos soberanos peruanos. Quizás se trata de la primera oleada de la apreciación de los activos peruanos, y si se ratifica que Fujimori gana, puede haber una segunda etapa de valorización de los activos financieros locales”, sostiene.

Si los activos del gobierno se aprecian por una menor prima de riesgo político, lo mismo sucederá con los de las familias, pues una reducción del costo del endeudamiento público se trasladará al sector privado vía menores tasas de interés. A su vez, eso aliviará la carga financiera de los hogares, lo que les permitirá disponer de más recursos para otros gastos e inversiones

Los bonos peruanos se apreciaron y, por tanto, su rendimiento descendió de 6.35% a 6.20% el lunes pasado. Foto: iStock.

Tasa del BCRP y déficit fiscal

La tasa de interés de los bonos soberanos peruanos se ha reducido en alrededor de 50 puntos básicos desde el cierre de abril y con las estimaciones de que la candidata considerada promercado gane las elecciones, comentó Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

La referida tasa podría bajar algo más por una “prima de confirmación” si se corrobora un triunfo de Keiko Fujimori, pero luego incidirán en su evolución la trayectoria del déficit fiscal y la tasa referencial del BCRP, de la que no se espera un recorte el resto del año, sostuvo.

A su vez, Paul Rebolledo consideró que las movilizaciones anunciadas para los siguientes días en protesta por los resultados de los comicios pueden ocasionar alguna volatilidad en la tasa de los bonos soberanos, aunque luego prevalecerá la tendencia decreciente.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.