El Gobierno declaró de interés nacional la visita de su santidad el papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026, así como sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos, que se desarrollarán durante el segundo semestre del año 2026.

Mediante Decreto Supremo N° 037-2026-RE, publicado en el Boletín Normas Legales se oficializó el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 12 de agosto.

El dispositivo legal precisa que se crea la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel “Visita de Su Santidad el Papa León XIV” (en adelante, Comisión de Alto Nivel), la que estará integrada por todos los ministros de Estado y presidida por el canciller Carlos Espá.

Dicho grupo de trabajo se encargará de determinar los lineamientos, estrategias y acciones que sean necesarias para asegurar el éxito del Perú en la organización de la visita de su santidad.

El Ministro de Relaciones Exteriores actuará como coordinador nacional para la preparación, organización y gestión administrativa y logística de la visita al Perú del sumo pontífice en las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El papa León XIV en la presentación de su encíclica 'Magnifica humanitas', este lunes en el Vaticano. EFE/EPA/Maurizio Brambatti

Las funciones asignadas al coordinador nacional tienen carácter ad honorem y la vigencia de las mismas está supeditada a la culminación de la visita del papa León XIV. Además, se establece que dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la culminación de la visita, presentará a la Presidenta de la República un informe detallado de las actividades realizadas.

Los ministros integrantes de la Comisión de Alto Nivel podrán designar a sus representantes, quienes podrán intervenir en las sesiones de referida comisión.

Se precisa que la Comisión de Alto Nivel, para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, a través de la Secretaría Técnica, podrá invitar a los gobiernos regionales y gobiernos locales de las jurisdicciones donde se desarrollen las actividades oficiales de la visita de su santidad a fin de articular y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias.

El presente decreto supremo lleva la firma de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, del titular de la PCM, Luis Galarreta y de los ministros de Estado.