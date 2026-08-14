Papa León XIV. (Foto: AP)
Papa León XIV. (Foto: AP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno declaró de interés nacional la visita de su santidad el papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026, así como sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos, que se desarrollarán durante el segundo semestre del año 2026.

Mediante , publicado en el Boletín Normas Legales se oficializó el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 12 de agosto.

Dicho grupo de trabajo se encargará de determinar los lineamientos, estrategias y acciones que sean necesarias para asegurar el éxito del Perú en la organización de la visita de su santidad.

El Ministro de Relaciones Exteriores actuará como coordinador nacional para la preparación, organización y gestión administrativa y logística de la visita al Perú del sumo pontífice en las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El papa León XIV en la presentación de su encíclica 'Magnifica humanitas', este lunes en el Vaticano. EFE/EPA/Maurizio Brambatti
El papa León XIV en la presentación de su encíclica 'Magnifica humanitas', este lunes en el Vaticano. EFE/EPA/Maurizio Brambatti

Además, se establece que dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la culminación de la visita, presentará a la Presidenta de la República un informe detallado de las actividades realizadas.

Los ministros integrantes de la Comisión de Alto Nivel podrán designar a sus representantes, quienes podrán intervenir en las sesiones de referida comisión.

Se precisa que la Comisión de Alto Nivel, para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, a través de la Secretaría Técnica, podrá invitar a los gobiernos regionales y gobiernos locales de las jurisdicciones donde se desarrollen las actividades oficiales de la visita de su santidad a fin de articular y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias.

El presente decreto supremo lleva la firma de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, del titular de la PCM, Luis Galarreta y de los ministros de Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Papa León XIV: Gobierno declara de interés nacional la visita del sumo pontífice
Gobierno invertirá S/ 1,817 millones en cuatro regiones por visita del papa León XIV
Terremoto en Colombia: Papa León XIV, “vivamente apenado” por víctimas y daños
Gamarra prevé venta de 20,000 polos del Papa León XIV

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.