Desde hoy, viernes 14, hasta el martes 18 de agosto se presentarían oleajes de ligera intensidad en el litoral norte y centro, según el Aviso Especial N° 031 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.
El estado del mar presentará las siguientes condiciones:
a) Litoral Norte (Zona de Tumbes hasta Salaverry -La Libertad): arribo de oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del viernes 14 de agosto.
b) Litoral Centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona- Ica): arribo de oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del viernes 14 de agosto.
c) Litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna): condiciones normales.
Estos oleajes tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que se recomienda a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.
Actualmente nos encontramos en la fase lunar de luna nueva, que influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras.
La DHN exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.
Clasificación del estado de mar en la zona costera:
- 1. Condiciones Normales: El mar presenta olas alrededor al promedio de las alturas de olas que comúnmente se observan.
- 2. Oleaje Anómalo: Se refiere al impacto del oleaje, o a la energía de las olas que se transfieren desde el océano abierto hacia zonas costeras.
- a. Oleaje Ligero: El mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.
- b. Oleaje Moderado: El mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.
- c. Oleaje Fuerte: El mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.
- d. Oleaje Muy Fuerte: El mar presenta alturas de olas superiores a tres veces más sobre sus condiciones normales.