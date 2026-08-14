Desde hoy, viernes 14, hasta el martes 18 de agosto se presentarían oleajes de ligera intensidad en el litoral norte y centro, según el Aviso Especial N° 031 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.

El estado del mar presentará las siguientes condiciones:

a) Litoral Norte (Zona de Tumbes hasta Salaverry -La Libertad): arribo de oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del viernes 14 de agosto.

b) Litoral Centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona- Ica): arribo de oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del viernes 14 de agosto.

c) Litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna): condiciones normales.

Oleajes anómalos.

Estos oleajes tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que se recomienda a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.

Actualmente nos encontramos en la fase lunar de luna nueva, que influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras.

La DHN exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.

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Clasificación del estado de mar en la zona costera: