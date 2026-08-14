Oleajes anómalos. (Foto: Andina)
Oleajes anómalos. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El estado del mar presentará las siguientes condiciones:

a) Litoral Norte (Zona de Tumbes hasta Salaverry -La Libertad): arribo de oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del viernes 14 de agosto.

b) Litoral Centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona- Ica): arribo de oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del viernes 14 de agosto.

c) Litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna): condiciones normales.

Oleajes anómalos.
Oleajes anómalos.

Estos oleajes tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que se recomienda a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.

La DHN exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.

Clasificación del estado de mar en la zona costera:

  • 1. Condiciones Normales: El mar presenta olas alrededor al promedio de las alturas de olas que comúnmente se observan.
  • 2. Oleaje Anómalo: Se refiere al impacto del oleaje, o a la energía de las olas que se transfieren desde el océano abierto hacia zonas costeras.
  • a. Oleaje Ligero: El mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.
  • b. Oleaje Moderado: El mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.
  • c. Oleaje Fuerte: El mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.
  • d. Oleaje Muy Fuerte: El mar presenta alturas de olas superiores a tres veces más sobre sus condiciones normales.

TE PUEDE INTERESAR

Chorrillos: cierran acceso a la playa La Herradura por fuertes oleajes
Marina de Guerra: 46 puertos del litoral norte y centro están cerrados por oleajes
Ocurrencia de oleajes ligeros a moderados se extendería hasta el jueves 30 de abril

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.