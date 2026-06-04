La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) de la Marina de Guerra del Peú informa que 46 puertos del litoral norte y centro se encuentran cerrados debido al oleaje de ligera a muy fuerte intensidad que, de acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación se presentaría hasta el jueves 11 de junio.

Clasificación del estado de mar en la zona costera

1. Condiciones Normales: El mar presenta olas alrededor al promedio de las alturas de olas que comúnmente se observan.

2. Oleaje Anómalo: Se refiere al impacto del oleaje, o a la energía de las olas que se transfieren desde el océano abierto hacia zonas costeras.

Oleaje Ligero: El mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.

El mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales. Oleaje Moderado: El mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.

El mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales. Oleaje Fuerte: El mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.

El mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales. Oleaje Muy Fuerte: El mar presenta alturas de olas superiores a tres veces más sobre sus condiciones normales.

La @MGP_DICAPI informa que 46 puertos del litoral norte y centro se encuentran cerrados debido al #Oleaje de ligera a muy fuerte intensidad que, de acuerdo a la @DHN_peru, se presentaría hasta el 11 de junio. pic.twitter.com/etPAPXokvL — COEN - INDECI (@COENPeru) June 3, 2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que lluvias, de ligera a moderada intensidad, se registrarán en la sierra norte desde este jueves 4 hasta mañana viernes 5 de junio, y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Además, no se descartan precipitaciones pluviales dispersas de ligera intensidad principalmente en la costa norte.

Para hoy se esperan acumulados de lluvia entre 5 mm/día y 20 mm/día en la sierra norte.

Los departamentos y provincias de posible afectación son: