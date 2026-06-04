Oleajes anómalos. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) de la Marina de Guerra del Peú informa que 46 puertos del litoral norte y centro se encuentran cerrados

Clasificación del estado de mar en la zona costera

1. Condiciones Normales: El mar presenta olas alrededor al promedio de las alturas de olas que comúnmente se observan.

2. Oleaje Anómalo: Se refiere al impacto del oleaje, o a la energía de las olas que se transfieren desde el océano abierto hacia zonas costeras.

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  • Oleaje Ligero: El mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.
  • Oleaje Moderado: El mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.
  • Oleaje Fuerte: El mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.
  • Oleaje Muy Fuerte: El mar presenta alturas de olas superiores a tres veces más sobre sus condiciones normales.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que lluvias, de ligera a moderada intensidad, se registrarán en la sierra norte desde este jueves 4 hasta mañana viernes 5 de junio, y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Además, no se descartan precipitaciones pluviales dispersas de ligera intensidad principalmente en la costa norte.

Para hoy se esperan acumulados de lluvia entre 5 mm/día y 20 mm/día en la sierra norte.

Los departamentos y provincias de posible afectación son:

  • Cajamarca (Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz, Cajamarca).
  • La Libertad (Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú).
  • Piura (Ayabaca, Huancabamba, Morropón)

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