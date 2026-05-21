El segundo friaje del año en la selva se extiende hasta el viernes 22 de mayo y seguirá descendiendo la temperatura nocturna, sobre todo en la selva sur, alcanzando valores de hasta 17°C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Para hoy también se prevé temperatura mínima próxima a los 20°C en la selva centro.
Esta disminución de temperatura estará acompañada de sensación de frío y ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 50 kilómetros por hora.
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Estos son los departamentos y provincias de posible afectación:
- Cusco (La Convención, Paucartambo, Quispicanchi)
- Huánuco (Puerto Inca)
- Junín (Chanchamayo, Satipo)
- Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu)
- Pasco (Oxapampa)
- Puno (Carabaya, Sandia)
- Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús)
Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda adoptar las medidas necesarias para proteger la salud, evitando la exposición a cambios bruscos de temperatura y cubriéndose adecuadamente la cabeza, el rostro y la boca, a fin de impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.
Asimismo, es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.
Se sugiere, además, consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.