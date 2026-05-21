El segundo friaje del año en la selva se extiende hasta el viernes 22 de mayo y seguirá descendiendo la temperatura nocturna, sobre todo en la selva sur, alcanzando valores de hasta 17°C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Para hoy también se prevé temperatura mínima próxima a los 20°C en la selva centro.

Esta disminución de temperatura estará acompañada de sensación de frío y ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 50 kilómetros por hora.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 21 al 22 de mayo, se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la selva, debido al segundo friaje del año.



✅Este descenso de temperatura estará acompañado de sensación de frío y ráfagas de viento.



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Estos son los departamentos y provincias de posible afectación:

Cusco (La Convención, Paucartambo, Quispicanchi)

Huánuco (Puerto Inca)

Junín (Chanchamayo, Satipo)

Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu)

Pasco (Oxapampa)

Puno (Carabaya, Sandia)

Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús)

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda adoptar las medidas necesarias para proteger la salud, evitando la exposición a cambios bruscos de temperatura y cubriéndose adecuadamente la cabeza, el rostro y la boca, a fin de impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

Se sugiere, además, consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.