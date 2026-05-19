Los últimos cinco años han representado un reto para la empresa, que buscaba ampliar su oferta mientras impulsaba el crecimiento de la demanda. “Hubo años en los que teníamos suficiente oferta de papa, pero no contábamos con la maquinaria necesaria para procesarla. Luego ocurrió lo contrario: teníamos la maquinaria, pero faltaba papa para producir”, señaló a este diario.

Pero ya quedó en el pasado, pues este año la marca atraviesa una etapa clave, debido a que ya cuenta tanto con una mayor oferta de papa como con la maquinaria necesaria para la producción.

Carlos Añaños, presidente fundador de Tiyapuy

Tiyapuy negocia ingreso a Brasil y Corea del Sur en nueva fase de expansión

Actualmente, Tiyapuy exporta a cerca de 15 países y se encuentra negociando su ingreso a tres nuevos mercados. “Dos de ellos son Brasil y Corea del Sur; el tercero aún se encuentra en una etapa embrionaria”, adelantó.

Esa expansión es liderada por un equipo con presencia en Perú, México y España, enfocado exclusivamente en el mercado internacional. Este es el primer año en que la empresa cuenta con un equipo dedicado íntegramente a las ventas en el exterior. “Trabajamos en construir la demanda futura”, destacó.

Sin embargo, por ahora el negocio internacional aún representa una porción reducida de los ingresos de la marca, ya que la compañía se encuentra en una etapa de construcción y consolidación de esos mercados. En México, por ejemplo, les tomó dos años desarrollar una base de clientes. Actualmente, ya tienen presencia en Walmart Express y en diversas cadenas, lo que les abre perspectivas favorables de crecimiento.

Además, el producto ya comienza a ganar presencia en mercados internacionales como Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Panamá, España, Alemania y Francia. “Por primera vez tenemos suficiente capacidad industrial y suficiente disponibilidad de materia prima (papas nativas) para exportar al mundo”, comentó.

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Tiyapuy apuesta por papas congeladas y apunta a duplicar sus ventas

Un hito importante para Tiyapuy en 2024 fue el lanzamiento de su línea de papas nativas prefritas congeladas, que, según su fundador, viene registrando una alta aceptación en restaurantes y pollerías, tanto en el mercado local como en el exterior. “Está cumpliendo nuestras expectativas, aunque todavía hay mucho por desarrollar porque se trata de una categoría completamente nueva, que antes no existía y cuya demanda hoy debemos construir”, señaló el ejecutivo.

La empresa proyecta crecer 100% sus ventas este año, impulsada principalmente por el crecimiento de su negocio internacional, aunque también prevé un avance en el mercado local. Respecto a una eventual ampliación de su portafolio con nuevas líneas o sabores de papas nativas, Añaños señaló que, por ahora, la prioridad está en consolidar la oferta actual.

“Hemos lanzado nuevas categorías, como los camotes y los chifles, que han tenido una muy buena aceptación entre los consumidores”, destacó.

No obstante, señaló que han enfrentado dificultades para asegurar un abastecimiento adecuado de plátano, proveniente del Vraem, y de camote, cultivado en Ayacucho. “Hemos tenido problemas de suministro debido al aumento de la demanda en Lima, aunque eso también refleja que el consumo del producto viene creciendo. Los principales beneficiados con ello son los agricultores del altoandino”, afirmó.

De todos modos, la marca no descarta lanzar nuevas líneas de productos. Actualmente, cuenta con un equipo de I+D que trabaja en distintas propuestas con potencial de salida al mercado, aunque todavía no existe una fecha definida para su lanzamiento. Por ahora, la prioridad de la compañía es consolidar su crecimiento y asegurar el abastecimiento de materia prima, un desafío que ya han enfrentado en el pasado.

Este año, Tiyapuy cuenta con capacidad instalada suficiente en su planta de Lurín y prevé expandirla de forma modular según la demanda del mercado.

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Tiyapuy impulsa café de especialidad y proyecta expansión global

La marca fundada por Carlos Añaños dio un paso importante en 2022 en su objetivo de revalorar el trabajo de los agricultores del altoandino con el lanzamiento de su línea de café orgánico cultivado en el valle del Vraem.

“Nuestro café del Vraem tiene una calificación de 86 puntos en taza de referencia. Sin embargo, al tratarse de un café de especialidad orientado a un consumo más especializado, todavía enfrentamos limitaciones en el volumen de producción. Hoy, la principal restricción no está en la demanda del mercado, sino en la capacidad del agro para producir café con ese nivel de calidad”, explicó.

Pese a esos desafíos, la marca ya logró ingresar con este producto a supermercados de Lima, mientras continúa fortaleciendo su apuesta por posicionar productos peruanos de origen en mercados más amplios.

En esa línea, uno de los principales ejes de crecimiento de Tiyapuy este año es consolidar su equipo de gestión internacional. “Estamos enfocados en ello porque, así como en el Perú en 2020 no existía ninguna papa nativa puesta en valor y hoy contamos con un importante nivel de reconocimiento, nuestro sueño es comenzar a construir ese mismo espacio en distintos mercados del mundo”, señaló.

De cara al 2030, la meta es consolidar operaciones en mercados clave como Estados Unidos, México, España, Reino Unido y otros países de Europa, además de ampliar su presencia mediante exportaciones directas a diversos mercados internacionales. “Esto es algo que el equipo viene construyendo”, afirmó.

Más datos sobre Tiyapuy

Expansión. En España, Tiyapuy ya está presente en las tiendas gourmet de El Corte Inglés, el mayor grupo de grandes almacenes de Europa.

En España, Tiyapuy ya está presente en las tiendas gourmet de El Corte Inglés, el mayor grupo de grandes almacenes de Europa. Alianzas. En 2024, la marca firmó una alianza comercial con Petrossian, considerado el mejor caviar del mundo, fundado en 1920. Al respecto, Añaños destacó que este es el tercer año consecutivo en que renuevan contrato con la firma de lujo de origen franco-armenio.

En 2024, la marca firmó una alianza comercial con Petrossian, considerado el mejor caviar del mundo, fundado en 1920. Al respecto, Añaños destacó que este es el tercer año consecutivo en que renuevan contrato con la firma de lujo de origen franco-armenio. Premios. El reconocimiento más reciente que tuvo Tiyapuy fue en el Salón Gourmets, realizado del 13 al 16 de abril en Madrid, donde participaron más de 2,000 empresas expositoras. En esa edición, la marca ganó el primer premio al mejor producto internacional.