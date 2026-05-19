Tiyapuy ganó el primer premio al mejor producto internacional en el Salón Gourmets de Madrid, feria que reunió a más de 2,000 expositores. (Foto: Tiyapuy)
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Edgar Velito
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Tiyapuy, la marca de snacks elaborados con papas nativas fundada por el empresario Carlos Añaños, ingresó a una categoría que, pese a los más de 8,000 años de historia de la papa nativa, no existía hasta 2020. En conversación exclusiva con Gestión, su fundador detalla la estrategia internacional de la compañía, el avance de nuevas categorías y los planes de expansión del negocio.

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