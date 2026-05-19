19 de mayo del 2011. Hace 15 años

AFILIADOS A AFP TENDRÁN FONDO DE MENOR RIESGO

El Ministerio de Economía reveló que se pretende proteger a los afiliados de los vaivenes del mercado. Nuevo fondo se dirige principalmente a los 656 mil afiliados de más de 50 años. Próxima semana se presentará proyecto. Los próximos cambios al sistema privado de pensiones que debatirá el Congreso incluirán la creación de un fondo de menor riesgo, además de la revisión, cada cinco años, de las comisiones. Se estima que el nuevo fondo pueda rendir cerca de 3% al año.

19 de mayo del 2011. Hace 15 años. Banco Mundial plantea Acuerdo Nacional para recursos naturales.

19 de mayo del 2016. Hace 10 años

DESDE JUNIO COSTARÁ MÁS CRÉDITO DE MIVIVIENDA

Subirá la tasa de interés para garantizar la sostenibilidad del Fondo Mivivienda. En 15 días, Gobierno enviará al Congreso proyecto para subir bono del buen pagador. En el mes de abril, la banca registró una recuperación de la colocación de los créditos hipotecarios, que confirma la tendencia registrada en los meses previos. También hubo una mayor demanda. Para este año, se proyecta que el sistema financiero desembolsará al menos 30,000 préstamos para la compra de viviendas, de los cuales 11,000 se otorgarán bajo el programa Mivivienda.

19 de mayo del 2021. Hace 5 años

DAN PRIMER PASO PARA QUE BANCO DE LA NACIÓN COMPITA CON LA BANCA PRIVADA

Dictamen aprobado le permitiría otorgar créditos a todas las personas y no solo a los servidores públicos. También se plantea que salga del ámbito de Fonafe para que pueda reinvertir sus utilidades. Con el proyecto del Congreso, el Banco de la Naciónpodrá ofrecer créditos personales, de consumo, hipotecarios, vehiculares y hasta tarjetas de crédito. Sin embargo, Federación de Cajas advierte que habrá una competencia desigual.