Indeco S.A., fabricante peruano de cables controlado por el grupo francés Nexans, aprobó una reorganización societaria para transferir un bloque patrimonial valorizado en S/ 35.7 millones a su su empresa vinculada Negocios Inmobiliarios Lima Industrial S.A.C., en una operación que busca separar la gestión inmobiliaria del negocio principal industrial.

La operación comprende la segregación de terrenos ubicados en Chilca, específicamente lotes de la primera etapa del parque industrial “Sector 62”, situados en el kilómetro 62 de la Panamericana Sur. Según el proyecto de reorganización, los activos serán transferidos contablemente al 30 de abril de 2026.

De acuerdo con la documentación remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Indeco argumenta que la reorganización permitirá que la compañía “pueda ganar más eficiencia en el desarrollo de su negocio principal, enfocándose solo en la generación de ingresos de su operación”, mientras que la subsidiaria inmobiliaria asumirá el desarrollo y explotación de activos inmobiliarios del grupo.

Como consecuencia de la transferencia del bloque patrimonial, Negocios Inmobiliarios Lima Industrial elevará su capital social desde S/ 28.1 millones hasta S/ 63.8 millones, mediante la emisión de nuevas acciones a favor de Indeco.

La empresa explicó además que la reorganización busca facilitar una eventual “monetización” de los activos inmobiliarios, incluyendo potenciales ventas de acciones vinculadas a dichos inmuebles. El documento también precisa que el inmueble objeto de transferencia no formó parte de la reorganización ejecutada por la compañía en febrero de 2020.

Indeco pertenece al grupo Nexans y opera en el mercado peruano de fabricación y comercialización de cables eléctricos.

Indeco asegura continuidad en la Bolsa de Valores de Lima

Tras consultas de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Indeco confirmó que mantendrá su inscripción bursátil y que no contempla retirar sus acciones del mercado local como consecuencia de la reorganización.

La compañía indicó además que, una vez concluido el proceso, remitirá la escritura pública de reorganización, la inscripción registral correspondiente y los estados financieros resultantes dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores.

La reorganización fue aprobada por sesión de directorio y junta general de accionistas el pasado 30 de abril de 2026, según la comunicación enviada a la SMV.

Indeco pertenece al grupo Nexans y opera en el mercado peruano de fabricación y comercialización de cables eléctricos. La subsidiaria receptora de los activos, Negocios Inmobiliarios Lima Industrial S.A.C., es controlada casi íntegramente por la propia Indeco, que posee el 99.999% de sus acciones.

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