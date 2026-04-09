Unacem inició operaciones en Chile en 2018. (Foto: Unacem Chile).
Unacem inició operaciones en Chile en 2018. (Foto: Unacem Chile).
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Edgar Velito
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La peruana informó que la subsidiaria de su holding Grupo Unacem en Chile,, firmó un acuerdo con la empresa Trancex para producir cemento en planta de Puente Alto.

“Nuestra subsidiaria UNACEM Chile firmó un acuerdo con Cementos Transex, que le permitirá fabricar cemento y alcanzar mayores eficiencias logísticas utilizando la capacidad instalada de la planta industrial de Puente Alto en la Región Metropolitana, indicó la empresa a través de un Hecho de Importancia emitido a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Pero, ¿quién es Cementos Transex? Se trata de una empresa chilena del Grupo Transex, dedicada a la fabricación y comercialización de cemento en saco y granel desde 2009, con una planta en Puente Alto (Región Metropolitana), considerada entre las más modernas de Latinoamérica.

Cementos Transex, empresa chilena del Grupo Transex, se dedica a la fabricación y comercialización de cemento en saco y granel.
Cementos Transex, empresa chilena del Grupo Transex, se dedica a la fabricación y comercialización de cemento en saco y granel.
LEA TAMBIÉN: Grupo peruano Unacem se expande en Chile y compra dos nuevas plantas de hormigón

La operación de Unacem en Chile

Si bien no se detallan los términos del acuerdo entre Unacem Chile y Cementos Transex, la operación se concreta tras un repunte en el negocio en el vecino país del sur. A fines del mes pasado, Unacem destacó el rendimiento del grupo,

En concreto, gracias a mejores precios y despachó 143,000 toneladas de cemento. Por su parte, UNICON Chile registró despachos de 304,000 m3 de concreto (+35,6%), con ingresos por US$ 34.8 millones (+53.4%) y un ebitda de US$ 1.4 millones.

Unacem opera en Chile a través de su filial Unacem Chile S.A., parte del Grupo Unacem, enfocada en la producción de cemento y hormigón premezclado.

La subsidiaria inició operaciones en 2018 y, posteriormente, en 2024, adquirió plantas de hormigón en San Antonio y Talca por US$ 1 millón, elevando a 12 plantas en total en el país vecino. Según DF SUD, sus inversiones acumuladas superan US$ 100 millones desde su aterrizaje al país.

LEA TAMBIÉN: Grupo Unacem eleva ingresos, pero reduce utilidad, ¿cómo le fue en Perú?

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