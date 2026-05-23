América Latina y el Caribe atraviesan una dinámica migratoria en la que más de 48 millones de personas dejan sus lugares de origen en busca de oportunidades y mejores condiciones de vida, enfrentando posteriormente situaciones de informalidad laboral, precariedad y limitado acceso a la protección social, indicó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, Óscar Fernández Cáceres, en Colombia.

Cabe precisar que tanto Perú como Colombia pueden contratar trabajadores del otro país, amparados sobre todo en las normas de la Comunidad Andina (CAN) y en acuerdos bilaterales específicos.

El memorando se alinea con el enfoque de “migración laboral digna” promovido por organismos como la OIM y la OIT, que entiende la migración como un derecho y busca reducir la vulnerabilidad del migrante frente a abusos.

Migración Laboral Digna Perú - Colombia

El ministro peruano, suscribió en la Declaración de Bogotá y el Memorando de Entendimiento Multilateral sobre Migración Laboral Digna, instrumentos que reflejan una visión regional basada en la cooperación y la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes.

El titular del MTPE se refirió a tres líneas prioritarias: primero, fortalecer la migración circular, regular y segura, a través de mecanismos de movilidad laboral internacional y acuerdos de cooperación con distintos países y organismos internacionales.

La segunda busca impulsar el reconocimiento de competencias y la formación para el empleo decente; mientras que la tercera plantea promover una agenda regional de justicia social e integración inclusiva, orientada a reducir las desigualdades y fortalecer el diálogo social frente a los desafíos actuales de los mercados laborales.

Durante su exposición en el “Diálogo Ministerial: Migración e Inclusión Laboral”, el ministro Fernández destacó que este espacio constituye una oportunidad fundamental para reflexionar sobre uno de los principales desafíos de la región: garantizar que la movilidad humana se desarrolle con derechos, inclusión y trabajo decente.

El titular del MTPE sostuvo reuniones con el ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro; la ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, Miriam Roquel; el ministro de Trabajo y Empleo de Brasil, Luiz Marinho; así como con el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos, Ítalo Cardona.