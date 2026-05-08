Comercio, inversiones y cooperación: la relación entre el Perú y la Unión Europea (UE) atraviesa uno de sus momentos más estratégicos. A raíz del acuerdo comercial vigente desde 2013, el bloque extranjero se ha consolidado como el tercer socio comercial del país, con flujos que en 2025 superaron los US$ 15,000 millones y registraron un importante superávit estructural a favor de nuestra nación.

Así lo expresó Jonathan Hatwell, embajador de la UE, en el marco del Día de Europa. “Perú podrá contar con un socio confiable que seguirá defendiendo el multilateralismo y el derecho internacional, respetando la soberanía de sus contrapartes y cumpliendo con sus compromisos” , añadió.

Jonathan Hatwell precisó que la relación bilateral se sostiene sobre vínculos históricos y culturales. (Colaboración: Victor Idrogo / Icónica)

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Cifras de interés

El vocero citó un estudio publicado en enero por EuroCámaras para evidenciar la presencia europea diversificada y de largo aliento en el Perú. Al respecto, compartió algunos resultados: “Más de US$ 30,000 millones de inversión acumulada, más de 800 empresas implantadas en el país y más de 110,000 empleos directos, formales y de calidad” .

Agregó: “La Unión Europea es, además, el principal socio internacional en el financiamiento de infraestructuras peruanas con proyectos emblemáticos como el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el muelle norte del puerto de Callao”.

Eric Anderson, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, complementó los datos: “La UE concentra alrededor del 11% de nuestro comercio con el mundo. Es además un destino clave para nuestras exportaciones agropecuarias y mineras y el principal proveedor de productos farmacéuticos para el país”.

Trajo a colación, asimismo, algunas cifras de ProInversión: entre 2002 y el 2025, las empresas europeas invirtieron más de US$ 17,000 millones mediante proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) en las regiones del país.

La Unión Europea (UE), sobre todo Alemania, es el principal inversor en la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh). (Foto: GEC)

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Descentralización y asistencia

A su turno, Hatwell puntualizó que el grupo económico desea “ir más allá” en Perú. En detalle, apunta a acompañarnos en la transición verde y la economía circular, la cohesión social y la gobernanza. Sobre este último elemento, el énfasis está en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Por ello, sostuvo: “Estamos afianzando alianzas estratégicas que posicionan a la Unión Europea como socio estructural en sectores de alto impacto: la transición energética, transporte sostenible, agua y saneamiento y transformación digital".

Coincidió Anderson: “Europa es la principal fuente de cooperación en transición circular, desarrollo humano y gobernanza democrática. A ello se suma la cooperación frente a flagelos como el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado, que exigen respuestas coordinadas y cuya lucha constituye una responsabilidad compartida”.

Además, con el objetivo de reconocer la diversidad del Perú y las desigualdades que lo desafían, la UE busca constantemente incorporar “una dimensión territorial para que el impacto no se limite a Lima, [...] así como una larga trayectoria apoyando la consolidación de la democracia peruana”, remarcó Hatwell.

“Desde el año 2000 y bajo invitación de las autoridades peruanas, la Unión Europea acompaña a los comicios con misiones electorales. A finales de febrero se desplegó una misión de observación electoral liderada por la eurodiputada italiana Annalisa Corrado. La misión presentará su informe final aproximadamente dos meses después de la segunda vuelta, con recomendaciones detalladas para mejorar futuros procesos electorales ”, informó.

El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores aplaudió esta intervención: “Para el Perú, su presencia constituye una valiosa práctica democrática que contribuye a la transferencia de nuestros procesos electorales y al fortalecimiento de la confianza ciudadana”.

En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y reacomodos geopolíticos, la Unión Europea busca reafirmar su relación con el Perú. (Colaboración: Victor Idrogo / Icónica)

Fuerte relación de amistad

El embajador argumentó que el compromiso común entre la UE y el Perú con la democracia es clave hoy porque el orden internacional está bajo presión.

“Viejas certidumbres tambalean, nuevas guerras estallan, como la guerra rusa de agresión contra Ucrania, ahora en su quinto año, y los conflictos en Medio Oriente. También los impactos de crisis en una región se repercuten por el otro lado del mundo. Este contexto tan asombroso exige diversificar relaciones para reducir dependencias, pero implica también consolidar relaciones de amistad, donde queda todavía un fuerte potencial por desarrollar”, finalizó Hatwell.