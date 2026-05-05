La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció que este mes presentará la declaratoria de interés del Terminal Portuario Internacional de Chimbote.

Con ello, se adelanta su cronograma previsto y se abre la ruta para acelerar su adjudicación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

La infraestructura en camino

El proyecto contempla un monto de inversión cercano a los US$ 300 millones e incluye la modernización integral del muelle actual, la construcción de un muelle especializado para contenedores, modernas grúas pórtico y nuevos patios de almacenamiento .

Esta infraestructura permitirá que el terminal pase de movilizar 60,000 toneladas anuales a 550,000 toneladas y generar carga contenedorizada hasta por 450,000 TEU en un escenario óptimo, multiplicando así su capacidad operativa y fortaleciendo la conexión comercial del país con el mercado Asia-Pacífico.

“Ahora ProInversión tiene un rol más activo en acelerar proyectos estratégicos para el país. No solo promovemos inversiones, sino que intervenimos desde etapas tempranas para ordenar procesos, generar confianza y lograr que proyectos como Chimbote avancen más rápido y se conviertan en infraestructura real que impulse desarrollo y empleo”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión.

Estos son los planes con respecto al puerto de Chimbote. (Foto: Andina)

Sectores beneficiados

El Nuevo Terminal Portuario de Chimbote ubicado en la bahía Ferrol, en la provincia del Santa (Áncash), se proyecta como un puerto multipropósito que impulsará la actividad pesquera, agroindustrial y minera, además de fortalecer el eje portuario del norte y su articulación con corredores logísticos hacia la selva peruana.

Se prevé que durante su construcción, generará alrededor de 2,000 empleos directos e indirectos.

Vale recordar que, en las últimas dos décadas, el Perú ha modernizado su sistema portuario con inversiones superiores a los US$ 5,000 millones, desarrollando infraestructura autosostenible sin comprometer recursos del Estado.

Hoy, el país cuenta con 9 terminales portuarios concesionados, que han permitido consolidar al Perú como uno de los principales puntos de conexión marítima y comercial de la región.

El dato:

ProInversión tiene priorizada para este 2026 una cartera de inversiones superior a los US$ 400 millones para modernizar puertos estratégicos como los de Loreto (Sinchicuy y Saramiriza), Pucallpa y Tacna. El objetivo es consolidar una red logística más eficiente y competitiva para el país.