¿Cuáles son las novedades sobre el puerto de Chimbote? (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La anunció que este mes presentará la declaratoria de interés del .

Con ello, se adelanta su cronograma previsto y se abre la ruta para acelerar su adjudicación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

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La infraestructura en camino

El proyecto contempla un monto de inversión cercano a los US$ 300 millones e incluye la modernización integral del muelle actual, la construcción de un muelle especializado para contenedores, modernas grúas pórtico y nuevos patios de almacenamiento.

Esta infraestructura permitirá que el terminal pase de movilizar 60,000 toneladas anuales a 550,000 toneladas y generar carga contenedorizada hasta por 450,000 TEU en un escenario óptimo, multiplicando así su capacidad operativa y fortaleciendo la .

“Ahora ProInversión tiene un rol más activo en acelerar proyectos estratégicos para el país. No solo promovemos inversiones, sino que intervenimos desde etapas tempranas para ordenar procesos, generar confianza y lograr que proyectos como Chimbote avancen más rápido y se conviertan en infraestructura real que impulse desarrollo y empleo”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión.

Estos son los planes con respecto al puerto de Chimbote. (Foto: Andina)
Estos son los planes con respecto al puerto de Chimbote. (Foto: Andina)
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Sectores beneficiados

El Nuevo Terminal Portuario de Chimbote ubicado en la bahía Ferrol, en la provincia del Santa (Áncash), se proyecta como un puerto multipropósito que , además de fortalecer el eje portuario del norte y su articulación con corredores logísticos hacia la selva peruana.

Se prevé que durante su construcción, generará alrededor de 2,000 empleos directos e indirectos.

Vale recordar que, en las últimas dos décadas, el Perú ha modernizado su sistema portuario con inversiones superiores a los US$ 5,000 millones, desarrollando infraestructura autosostenible sin comprometer recursos del Estado.

Hoy, el país cuenta con 9 terminales portuarios concesionados, que han permitido consolidar al Perú como uno de los principales puntos de conexión marítima y comercial de la región.

  • El dato:

ProInversión tiene priorizada para este 2026 una cartera de inversiones superior a los US$ 400 millones para modernizar puertos estratégicos como los de Loreto (Sinchicuy y Saramiriza), Pucallpa y Tacna. El objetivo es consolidar una red logística más eficiente y competitiva para el país.

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