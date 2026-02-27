Al 31 de enero de 2026, la inversión acumulada en carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, líneas de metro y el Anillo Vial Periférico registra un avance del 64.4% de los compromisos de inversión referenciales que asciende a US$ 22,008,464,316. (Fuente: MTC).
El dinamismo de estas inversiones estuvo liderado por el sector aeroportuario con US$ 59,283,411, en el que, la valorización por las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez representó el 96.05% del total.

Las inversiones valorizadas en la red vial de alcance nacional alcanzaron US$ 15,785,727, principalmente por la obra nueva Intercambio Vial Bujama en la Red Vial N° 6: Pucusana-Cerro Azul-Ica (US$ 6,665,982).

También destacaron las obras accesorias de la carretera IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas (US$ 4,695,892); las Obras de Implementación de Equipamiento Electromecánico y de seguridad para la operación del Túnel Ollachea, el avance en la obra accesoria de seguridad Vial Mejoramiento del Sub Tramo Asillo-San Antón.

Cierran este grupo el avance en la fase 2 de la Vía Evitamiento Ollachea de la IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro-Inambari (US$ 2,224,287); y también, por las obras obligatorias en la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (US$ 1,787,602).

En terminales portuarios la inversión valorizada ascendió a US$ 5,049,592, destacando el avance en la ejecución del proyecto Obras a la Suscripción de la Adenda N° 1, correspondientes a la Etapa 3A en el Terminal Norte Multipropósito del Callao (US$ 3,079,683) y las inversiones adicionales (cuarta etapa) que viene realizándose en el Terminal Portuario de Paita (US$ 1,869,624).

Estos avances en la ejecución de las inversiones comprometidas muestran el crecimiento de la infraestructura de transporte en el Perú para fortalecer la conectividad, impulsar el desarrollo socioeconómico y proporcionar mejor calidad de vida a los ciudadanos, destacó Ositrán.

