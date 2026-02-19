Juzgado del Poder Judicial limitó las facultades de Ositrán sobre el puerto de Chancay. (Imagen: Andina)
Juzgado del Poder Judicial limitó las facultades de Ositrán sobre el puerto de Chancay. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los organismos reguladores de los servicios públicos, Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán, expresaron su preocupación conjunta frente al reciente fallo emitido por el de ejercer -de manera directa o a través de sus dependencias- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción en las operaciones y actividades del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

“Los mencionados organismos respetan las decisiones del Poder Judicial; sin embargo, consideran necesario recordar la importancia de contar con entidades reguladoras independientes, técnicas y sólidas, que garanticen el cumplimiento de normas, estándares de seguridad, regulación de tarifas competitivas y condiciones óptimas de operación en infraestructuras de alta relevancia para el país”, indicaron en un comunicado.

LEA TAMBIÉN: Ositrán insistirá en supervisar el puerto de Chancay: terminal del Grupo Romero es la clave

Agregaron que la supervisión y regulación en infraestructuras de uso público -sin importar la nacionalidad, naturaleza o titularidad del operador-, es un elemento fundamental para velar por los intereses del Estado peruano, la transparencia en las operaciones, la protección de los usuarios y la prevención de riesgos que puedan afectar a la ciudadanía en el funcionamiento de servicios esenciales.

Al respecto, recordaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha enfatizado la importancia de preservar la independencia operativa de los organismos reguladores como condición esencial para el buen funcionamiento de los mercados y la protección del interés público.

En esa línea, pues podría afectar la capacidad del Estado para supervisar adecuadamente a las empresas que brindan servicios públicos.

“El Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán reafirman su confianza en que las instancias superiores de nuestro sistema de justicia evaluarán este caso con la mayor rigurosidad, objetividad y sustento jurídico, considerando el interés general, la defensa de los derechos los usuarios y ciudadanía en general, y el rol constitucional de los organismos reguladores respecto de los servicios públicos", detallaron.

LEA TAMBIÉN: AFIN advierte que no puede haber puertos sin regulación en el país

TE PUEDE INTERESAR

Ositrán confirma que apelará fallo que le impide supervisar megapuerto de Chancay
Puerto de Chancay: Cosco señala que solo con “mandato legal” podrá intervenir Ositrán en tarifas
Tarifas del puerto de Chancay: ¿Se abre puerta para que Ositrán no las regule?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.