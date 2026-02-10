Ositrán: fallo a favor de Cosco Shipping dejaría desprotegidos a usuarios de Chancay. Foto: Lenin Tadeo, GEC
Ositrán: fallo a favor de Cosco Shipping dejaría desprotegidos a usuarios de Chancay. Foto: Lenin Tadeo, GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

La decisión del Poder Judicial de declarar fundada la demanda de amparo que planteó Cosco Shipping Ports Chancay contra la supervisión y fiscalización que buscaba establecer el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el puerto de Chancay, ha generado preocupación en ese organismo regulador.

TE PUEDE INTERESAR

Puerto Chancay: Cosco habla sobre reciente fallo que limita accionar de Ositrán
PJ aún no notifica a Ositrán sobre límite para supervisar o sancionar al puerto de Chancay
Puerto de Chancay: Ositrán no puede supervisar ni sancionar, falla el Poder Judicial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.