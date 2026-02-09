La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los “Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero - Elecciones Generales 2026”, a fin de garantizar el derecho al sufragio de los peruanos residentes fuera del país.

La norma, contenida en la Resolución Jefatural N° 000021-2026-JN/ONPE, detalla que los lineamientos fueron elaborados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la ONPE, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para organizar y ejecutar las votaciones mediante las oficinas consulares del Perú.

Los lineamientos se emiten en el marco del Decreto Supremo N° 039-2025-PCM, que convoca a las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril, y en caso de segunda vuelta presidencial, para el 7 de junio de 2026. Asimismo, la medida se fundamenta en la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la ONPE, y en la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

La resolución indica que se debe poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil sobre el contenido de la norma.

Además, se dispone la publicación de la resolución en el diario oficial “El Peruano”, así como en la sede digital de la ONPE y en el Portal de Transparencia de la institución, donde se incluye el texto completo de los lineamientos.

Con esta medida, la ONPE busca asegurar que los peruanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto de manera organizada y conforme a la normatividad vigente, fortaleciendo la transparencia y el acceso al sufragio en las Elecciones Generales 2026.