El abogado Joseph Campos, defensa legal de Alfredo Barnechea, indicó que se ha presentado un recurso de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien decidió anular la inscripción de la plancha presidencial de Acción Popular.

El letrado mencionó que la medida se tomó sin competencia y vulnerando el derecho de defensa del partido y que, según la Ley Orgánica de Elecciones, las denuncias por fraude o irregularidades deben ser revisadas primero por los Jurados Electorales Especiales y no directamente por el JNE en instancia única.

El abogado también advirtió además contradicción entre resoluciones estatales, debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) afirmó que las elecciones se desarrollaron con normalidad y esa postura fue ratificada luego por una resolución del propio JNE.

“Por un lado, el Estado ha dicho que las elecciones primarias estuvieron bien y, por otro, tenemos un jurado que no tiene competencia y que ha dicho que están mal”, indicó a RPP.

Campos advirtió que esta exclusión podría implicar la “inexistencia y el final de la vida política de Acción Popular”, debido a las exigencias legales para lograr una posible reinscripción.

Explicó que, si el partido solo participa en elecciones regionales y municipales, necesitaría conseguir el 3% del padrón electoral de la última elección general, es decir, más de 500 mil firmas.

El abogado también acotó que Barnechea si logró inscribirse dentro del plazo del cronograma electoral y precisó que el partido debe tener la oportunidad de competir y conservar su inscripción.

“Lo que no puede ser es que, administrativamente y de manera errada, se prive al partido de su defensa, porque nunca se convocó a Acción Popular a ese procedimiento que determinó la nulidad”, añadió.

Como se recuerda, en diciembre de 2025 el pleno del JNE emitió una resolución que declaró nulas las elecciones primarias que habían dado como ganador al precandidato presidencial Alfredo Barnechea, en el partido Acción Popular.