Acción Popular. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución

La decisión se aprobó con tres votos a favor y dos en contra. En el mismo documento establecen que no resulta posible retrotraer el proceso y convocar a nuevas primarias.

, se lee en el documento.

La decisión fue tomada con los votos de los miembros del JNE Roberto Burneo, Willy Ramírez y Rubén Torres. En tanto, en minoría, se pronunciaron por la improcedencia de las impugnaciones Martha Maisch y Aaróin Oyarce.

Asimismo, resolución del JNE establece que, debido a que el cronograma electoral se encuentra en curso, ya no puede haber nuevas elecciones primarias.

“Si bien con este pronunciamiento se declara la nulidad de las elecciones primaria, no resulta posible retrotraer dicho proceso electoral y convocar a nuevas elecciones primarias. Puesto que se estaría quebrando el hito del 7 de diciembre de 2025″, añadió.

