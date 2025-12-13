El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución que declara nulas las elecciones primarias que habían dado como ganador al precandidato presidencial Alfredo Barnechea, en el partido Acción Popular.

La decisión se aprobó con tres votos a favor y dos en contra. En el mismo documento establecen que no resulta posible retrotraer el proceso y convocar a nuevas primarias.

“Declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para elegir a sus candidatos, en el marco de las elecciones primarias de las Elecciones Generales 2026″, se lee en el documento.

La decisión fue tomada con los votos de los miembros del JNE Roberto Burneo, Willy Ramírez y Rubén Torres. En tanto, en minoría, se pronunciaron por la improcedencia de las impugnaciones Martha Maisch y Aaróin Oyarce.

Asimismo, resolución del JNE establece que, debido a que el cronograma electoral se encuentra en curso, ya no puede haber nuevas elecciones primarias.

“Si bien con este pronunciamiento se declara la nulidad de las elecciones primaria, no resulta posible retrotraer dicho proceso electoral y convocar a nuevas elecciones primarias. Puesto que se estaría quebrando el hito del 7 de diciembre de 2025″, añadió.