El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició EL miércoles 3 de diciembre la primera ronda de reuniones de coordinación con las organizaciones políticas habilitadas a participar en las Elecciones Generales 2026, con el fin de establecer consensos que permitan la suscripción del Pacto Ético Electoral (PEE).

La jornada reunió a representantes de agrupaciones políticas nacionales de cara a un proceso electoral que —según la información del Registro de Organizaciones Políticas— podría alcanzar una cifra histórica de participantes, lo que representa una contienda sin precedentes en pluralidad y diversidad de propuestas.

En el actual contexto político y social, marcado por la desinformación, la polarización, la alta competencia electoral y la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, el rol del Pacto Ético Electoral cobra renovada importancia, sostuvo el JNE.

Durante el encuentro, el director nacional de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, Carlos Vilela del Carpio, expuso los alcances del PEE, un mecanismo de autorregulación promovido desde el 2005 por el organismo electoral que compromete a las organizaciones políticas a centrar sus campañas en el debate de ideas y propuestas programáticas, el respeto mutuo y el rechazo a prácticas que vulneran la integridad del proceso electoral, entre otros.

ONPE y JNE supervisan desarrollo de elecciones internas de cara a las Elecciones Generales 2026. (Foto: Andina)

El organismo rector del sistema electoral destacó que la suscripción del PEE es una buena práctica democrática que manifiesta la voluntad de compromiso de las organizaciones políticas con una campaña responsable, transparente y centrada en la ciudadanía.

Asimismo, recordó que son las peruanas y los peruanos quienes observarán de cerca el comportamiento de las organizaciones políticas y evaluarán su coherencia entre lo que firman y los que no, pues la confianza y la calidad del debate público dependen de ese compromiso. La firma del acuerdo está prevista para los próximos días.

Las organizaciones políticas participantes saludaron la convocatoria y expresaron su disposición a suscribir el Pacto Ético Electoral y continuar dialogando en las siguientes sesiones, que se llevarán a cabo durante estas semanas para el logro del mismo.