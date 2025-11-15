La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, aseguró que las Elecciones 2026 cuentan con el respaldo del Ejecutivo, pese a la advertencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sobre un presunto riesgo en su ejecución por falta de presupuesto.

“El presidente Jerí y el premier han sido muy claros: la prioridad de este gobierno es combatir la inseguridad ciudadana y garantizar elecciones transparentes y limpias. Obviamente, el financiamiento está garantizado”, afirmó.

Miralles explicó que el Ejecutivo ya sostuvo reuniones técnicas con el JNE y la ONPE para evaluar alternativas adicionales al presupuesto público, el cual fue remitido al Congreso a finales de agosto, antes del cambio de gobierno.

“Hemos revisado opciones para financiar las demandas que nos han hecho notar. El proceso electoral tiene dos grandes etapas, por lo que no requieren el 100% del presupuesto al inicio del año. Se ha asegurado una atención gradual a la solicitud” , precisó.

Las declaraciones de la ministra se dan luego de que Burneo advirtiera que sin los S/ 553 millones solicitados “están en riesgo los procesos electorales”. Según el titular del JNE, existe un déficit muy grande del presupuesto necesario.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que sin los S/553 millones solicitados no se podrá ejecutar el proceso electoral del 2026. Foto: Congreso.

Consultada por estas declaraciones, Miralles señaló que el Ejecutivo ya no puede modificar el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, pues se encuentra en manos del Congreso. “Es la Comisión de Presupuesto la que debe realizar los ajustes correspondientes y aprobar la ley antes de que termine el mes” , dijo.

La titular del MEF precisó además que la demanda de S/ 553 millones fue presentada recientemente a su gestión.

