Como parte de su intervención en el Foro Internacional de ZEE, Miralles destacó que el tratamiento tributario y aduanero que introduce la ley no es solo un incentivo fiscal, sino una palanca para estimular la productividad y la formalización.

“Cada beneficio tributario está vinculado a compromisos concretos de inversión, a generación de empleo, a innovación y exportaciones de bienes con valor agregado. No se trata de trasladar ventajas, sino de generar valor”, comentó.

En este sentido, la ministra indicó que el esquema de tasas de impuesto a la renta es escalonado, con incentivos que buscan estimular la inversión inicial, pero que también garantizan resultados fiscales a mediano y largo plazo.

“Este es el equilibrio que buscamos, atraer capital sin comprometer la estabilidad fiscal del país”, refirió.

Por ahora, Miralles indicó que el desafío actual radica en lograr una implementación ágil y eficiente del reglamento, que está próximo a culminarse.

Según comentó, este marco operativo deberá incluir procedimientos logísticos y aduaneros flexibles, y una ventanilla única digital que facilite el acceso tanto a los inversionistas nacionales como a los extranjeros.

Además, resaltó que las ZEEP no deberán operar como “islas desconectadas”, sino como parte de una estrategia integral de desarrollo nacional, vinculándose con los corredores logísticos, la infraestructura pública, los puertos y carreteras.

“Las zonas económicas especiales privadas son una invitación a repensar nuestro modelo de desarrollo, menos dependencia de materias primas, más industria, menos informalidad, más empleo digno, menos centralismo y más articulación territorial”, añadió.