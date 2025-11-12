Esto dijo el MEF sobre los incentivos económicos que establece la nueva ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). (Foto: Andina)
Esto dijo el MEF sobre los incentivos económicos que establece la nueva ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Los incentivos económicos que establece la nueva ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) no afectarán las finanzas del Estado, afirmó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles.

TE PUEDE INTERESAR

Desafíos tributarios y aduaneros en las ZEEP
CCL a favor de nueva ley de tratamiento especial para las ZEEP, pero dice que debe mejorarse
ZEEP: Desechemos los paradigmas y apostemos por el desarrollo del país

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.