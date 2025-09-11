El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Tore, se mostró a favor de la reciente aprobación en el Congreso de la ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), pero que esta debe mejorarse.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el directivo indicó que la norma debe mejorarse en dos aspectos.

El primero es el monto de inversión exigido a la empresa que se instalará dentro de la ZEEP, el cual es superior al requerido para el usuario que gestionará la zona, lo cual podría limitar la diversidad empresarial dentro de las zonas.

“Consideramos que no está bien porque el que va a instalarse se le está exigiendo una mayor inversión que al que va a desarrollar toda la zona (…) Entonces, creo que la mirada ha sido que vengan empresas grandes, pero se están olvidando que esas (empresas) anclas deben atraer a otras más pequeñas que puedan ser sus proveedoras”, dijo.

Asimismo, mencionó que se ha excluido de estos beneficios a actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, factores considerados importantes para la competitividad internacional.

“Lo que se debe corregir es la exclusión de todos estos beneficios a la investigación científica y desarrollo tecnológico. Cuando no tenemos innovación, no puedes hacer desarrollo de software, por ejemplo”, acotó.

La Tore precisó que esta iniciativa es una medida que la Cámara de Comercio de Lima venía impulsando desde 2016, con la asesoría de expertos internacionales sobre el tema.

El directivo precisó la medida es un mecanismo probado internacionalmente para atraer inversiones y generar empleo, con ejemplos exitosos en países como Colombia, República Dominicana y Uruguay, que cuentan con numerosas zonas activas y altos porcentajes de su PIB asociados a ellas.

“Hay más de 7,000 zonas económicas especiales en el mundo, 40% de las exportaciones mundiales salen de zonas económicas especiales”, puntualizó.