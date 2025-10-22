El Premier Ernesto Álvarez llegó junto a su gabinete para exponer el pedido de Cuestión de Confianza ante el Pleno del Congreso. Foto: Antonio Melgarejo / GEC.
El Premier Ernesto Álvarez llegó junto a su gabinete para exponer el pedido de Cuestión de Confianza ante el Pleno del Congreso. Foto: Antonio Melgarejo / GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En su discurso, el premier comentó cuál será la hoja de ruta económica que seguirá el gobierno de José Jerí.

A pesar de que remarcó que solo gobernaran por 9 meses, Alvárez listó una serie de obras y negociaciones bilaterales que encaminarán antes de dejar el poder.

De igual manera, detrás de la minería y la agricultura. Estos son los anuncios que realizó.

LEA TAMBIÉN: Consejo Fiscal: “Se están aprobando beneficios impagables”, ¿cuán caros y para quiénes son?

Zonas Económicas y negociaciones comerciales

Sin embargo, quedó pendiente que también se publique su reglamentación.

Sobre ello, el premier manifestó que pronto se implementará este documento, ya que reconocen la urgencia y su utilidad para alentar nuevas inversiones en el Perú.

“Esta medida brindará a las empresas locales un marco habilitante para su integración a las cadenas globales de valor, impulsando así la transformación productiva y la oferta exportable en todas las regiones del país”, destacó.

De igual manera, el primer ministro detalló cuál será la agenda de negociaciones bilaterales que impulsará el gobierno de Jerí.

“En el 2026, tendremos en curso las negociaciones comerciales con India, El Salvador y Emiratos Árabes Unidos, , comentó.

LEA TAMBIÉN: Chancay y Ancón, estas son las áreas que mantienen expectante a interesados en zonas económicas

Obras clave que impulsaría este gobierno

En cuanto a infraestructura, el premier también listó un paquete de obras que la administración de José Jerí planea avanzar o culminar en su tiempo en el gobierno.

En esa línea, adelantó que entre enero y marzo de 2026, en el marco del programa Proregión I, se culminará la conservación y mejoramiento de 8 corredores viales en 9 regiones del país, como Apurímac, Madre de Dios y Cajamarca.

Además, aseguró que a junio del 2026, se tendrán culminadas 6 “obras emblemáticas” por S/ 500 millones de inversión, aunque no precisó cuáles serían en su discurso.

Alvárez anunció que su inicio está previsto para mayo del próximo año. En ese mes se empezará a construir el Túnel de Pariachi.

“Se desarrollarán los proyectos de la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa, cuyas obras comenzarán entre mayo y junio de 2026. Estas infraestructuras permitirán conectar directamente con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, descongestionando la Av. Santa Rosa y mejorando la fluidez del transporte urbano y logístico en Lima y Callao”, dijo también el premier.

El primer ministro también refirió que el Aeródromo de Breu (Ucayali), y los aeropuertos de Yurimaguas (Loreto) y Juanjuí (San Martín) iniciarán ejecución en lo que queda del 2025.

“En paralelo, , uno de los proyectos más importantes para el turismo y la conectividad aérea nacional”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Corpac “supera” Jauja y se enfoca en tres terminales más: los planes en Jaén y Cusco con Chinchero

Turismo es el “tercer generador” de divisas en el Perú

Precisamente sobre el sector turístico, el premier estimó que el turismo en 2025 debería generar más de US$ 4,925 millones en divisas.

“De esta forma, se consolida como el tercer generador de divisas, luego de la minería y el agro, y un verdadero motor de desarrollo económico y social que apoya el empleo a lo largo del país”, apuntó.

Para seguir impulsando el desarrollo de este rubro económico,

“Su puesta en marcha representa una inversión de US$ 261 millones y se constituye en uno de los proyectos más ambiciosos en infraestructura turística del Perú. Este año proyectamos también declarar la viabilidad del Corredor Turístico Arequipa - Valle del Colca, el cual representa un monto de inversión de más de S/ 330 millones”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Ranking de universidades nacionales en Perú: estas son las que más invirtieron en sus obras
Metro de Lima y aeropuertos concentran casi US$ 9 de cada US$ 10 invertidos en obras de transporte
Culminan obras previstas durante el cierre del Aeropuerto Internacional del Cusco

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.