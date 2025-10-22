El Consejo de Ministros, encabezado por Ernesto Álvarez, se presentará este miércoles 22, desde las 16:00 horas, ante el Pleno del Congreso de la República a fin de exponer y debatir la política general del Gobierno, en busca del voto de confianza .

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, precisó que la programación de realizó al tomar conocimiento del oficio presentado recientemente por el titular del gabinete ministerial.

“Solicito se programe sesión del Pleno del Congreso para, en compañía de los demás ministros, exponer y debatir las principales medidas que requiere mi gestión en beneficio del país, estando a lo expuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. En ese marco, propongo como fecha de la sesión el 22 de octubre de 2025 a las 04:00 pm”, señala el documento.

Desde la Mesa Directiva se informó que, tras recibir la iniciativa del titular del Consejo de Ministros, se decidió convocar un Pleno para el día y hora propuesto. “Ernesto Álvarez Miranda y su gabinete presentarán su propuesta la cual será debatida inmediatamente después” , señalaron.

La lista completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:

Presidente del Consejo de Ministros: Ernesto Álvarez Miranda

Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez

Ministerio de Defensa: César Francisco Díaz Peche

Ministerio Economía y Finanzas: Denisse Miralles

Ministerio del Interior: Vicente Tiburcio Orbezo

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Walter Eleodoro Martínez Laura

Ministerio de Educación: Jorge Eduardo Figueroa Guzmán

Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Vladimir Germán Cuno

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fernández Cáceres

Ministerio de Producción: César Quispe

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Teresa Mera

Ministerio de Energía y Minas: Luis Enrique Bravo

Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Prieto

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Sandra Gutiérrez

Ministerio del Ambiente: Miguel Angel Espichán

Ministro de Cultura: Alfredo Luna

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lesly Shica Seguil





José Jerí ejerce la presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte. (Foto: Presidencia)

El Poder Ejecutivo oficializó la designación del Gabinete Ministerial encabezado por Ernesto Álvarez. (Foto: Presidencia)

Presentan denuncia constitucional contra Jerí y ministros

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, presentó una denuncia constitucional contra José Jerí, el primer ministro Ernesto Álvarez y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por su presenta responsabilidad política en los hechos ocurridos tras las protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima, que dejó un saldo de 1 fallecido y decenas de heridos.