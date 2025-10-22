El Consejo de Ministros, encabezado por Ernesto Álvarez, se presentará este miércoles 22, desde las 16:00 horas, ante el Pleno del Congreso de la República a fin de exponer y debatir la política general del Gobierno, en busca del voto de confianza.
El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, precisó que la programación de realizó al tomar conocimiento del oficio presentado recientemente por el titular del gabinete ministerial.
“Solicito se programe sesión del Pleno del Congreso para, en compañía de los demás ministros, exponer y debatir las principales medidas que requiere mi gestión en beneficio del país, estando a lo expuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. En ese marco, propongo como fecha de la sesión el 22 de octubre de 2025 a las 04:00 pm”, señala el documento.
LEA TAMBIÉN: Jerí sobre conformación de nuevo gabinete: “Se está viendo con la debida responsabilidad”
Desde la Mesa Directiva se informó que, tras recibir la iniciativa del titular del Consejo de Ministros, se decidió convocar un Pleno para el día y hora propuesto. “Ernesto Álvarez Miranda y su gabinete presentarán su propuesta la cual será debatida inmediatamente después”, señalaron.
La lista completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:
- Presidente del Consejo de Ministros: Ernesto Álvarez Miranda
- Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez
- Ministerio de Defensa: César Francisco Díaz Peche
- Ministerio Economía y Finanzas: Denisse Miralles
- Ministerio del Interior: Vicente Tiburcio Orbezo
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Walter Eleodoro Martínez Laura
- Ministerio de Educación: Jorge Eduardo Figueroa Guzmán
- Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Vladimir Germán Cuno
- Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fernández Cáceres
- Ministerio de Producción: César Quispe
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Teresa Mera
- Ministerio de Energía y Minas: Luis Enrique Bravo
- Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Prieto
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Sandra Gutiérrez
- Ministerio del Ambiente: Miguel Angel Espichán
- Ministro de Cultura: Alfredo Luna
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lesly Shica Seguil
Presentan denuncia constitucional contra Jerí y ministros
La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, presentó una denuncia constitucional contra José Jerí, el primer ministro Ernesto Álvarez y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por su presenta responsabilidad política en los hechos ocurridos tras las protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima, que dejó un saldo de 1 fallecido y decenas de heridos.
La denuncia se produjo tras las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, en las que confirmó que un efectivo policial fue el autor del disparo que causó la muerte del manifestante Eduardo Ruiz Sanz, un rapero de 32 años conocido como Trvko.
“Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del interior, todos responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes”, expresó Bazán en su cuenta de X, antes Twitter.
Asunción de José Jerí
El jueves 10 de octubre, el Pleno del Congreso de la República aprobó las mociones de orden del día N° 19769, 19770, 19771 y 19772, que declaraban la permanente incapacidad moral de Dina Boluarte y, en consecuencia, la vacancia presidencial.
La resolución fue leída ante el hemiciclo con el respaldo de 123 congresistas. Acto seguido, se activó el mecanismo de sucesión constitucional. Con ello, José Jerí, entonces presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República ya en la madrugada del viernes 11 de octubre.
En su primer discurso, José Jerí llamó a la reconciliación nacional y declaró una “guerra frontal” contra la inseguridad ciudadana.
Cinco días después, el presidente de la República, José Jerí, tomó juramento el martes 14 de octubre a los integrantes de su Gabinete Ministerial, encabezado por Ernesto Álvarez, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.
Presentan denuncia constitucional contra Jerí y ministros
La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, presentó una denuncia constitucional contra José Jerí, el primer ministro Ernesto Álvarez y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por su presenta responsabilidad política en los hechos ocurridos tras las protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima, que dejó un saldo de 1 fallecido y decenas de heridos.
LEA TAMBIÉN: Fernando Rospigliosi se mantiene en la presidencia del Congreso, pese a decisión de Fuerza Popular
Investidura
La investidura del Consejo de Ministros está regulada en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 82 del Reglamento del Congreso.
“Dentro de los treinta días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso reunido en período de sesiones ordinarias o extraordinarias, acompañado de los demás ministros, para exponer la política general del Gobierno, debatir la política general del Gobierno, y debatir las principales medidas que requiere su gestión”, se lee en el Reglamento del Parlamento.
Agrega también que la cuestión de confianza que plantee el titular del Consejo de Ministros a nombre de Consejo en su conjunto, “será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso”.
En ese sentido, la aprobación de la cuestión de confianza requiere de mayoría simple, lo que equivale a 66 votos.