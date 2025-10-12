En medio de la conformación de su Gabinete Ministerial, el presidente José Jerí acudió la noche del último sábado a la zona de Pamplona Alta (San Juan de Miraflores), para supervisar la atención a las familias damnificadas por un incendio de gran magnitud que arrasó varias viviendas en dicho lugar.

Jerí, quien asumió la presidencia la madrugada del viernes tras la vacancia de Dina Boluarte, llegó a la zona acompañado del aún premier Eduardo Arana y de los ministros Durich Whittembury (vivienda), Walter Astudillo (defensa), y Ana Pérez (Mujer).

“Queremos dejar claro que la voluntad del Gobierno actual es justamente atender todas las emergencias que se vayan presentando, estando en el campo, como estamos demostrando en el día de hoy. Hay que destacar la respuesta inmediata del Estado en su conjunto y todas las instituciones y lo más importante es que sientan que el Estado está con ustedes”, indicó a los vecinos

Indicó que el incendio fue controlado gracias a la intervención de más de 30 unidades de bomberos y aseguró que el Ejecutivo ayudará a las personas que se hayan visto afectadas.

PIDE TENER CONFIANZA A SU GESTIÓN

En otro momento, Jerí pidió confianza en su gestión. Según dijo, se están corrigiendo errores cometidos por el Estado en el pasado.

“Como Gobierno estamos demostrando cosas nuevas, que es importante que se transmita. Si el Estado en su momento ha cometido errores, hoy estamos intentando cambiarlos paso a paso, les pido la confianza del caso para poder continuar”, manifestó.

Al ser consultado por la conformación de su nuevo gabinete ministerial, evitó ahondar en el tema, al señalar que en este momento se encuentra enfocado en atender el incendio en el lugar.

“Estamos construyendo un nuevo gabinete y solamente voy a declarar ello en este momento, porque la prioridad y la urgencia del día de hoy es justamente atender el problema de ellos”, sostuvo.

“Se está viendo con la debida responsabilidad respecto al nuevo gabinete. Hoy estamos concentrados por el tema del incendio y las medidas que estamos tomando como Estado”, añadió, tras precisar que las decisiones políticas se abordarán en su momento.