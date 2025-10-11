El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, hizo un llamado al flamante presidente José Jerí para que el próximo presupuesto nacional sea “ejemplar” y esté orientado a la inversión en obras públicas, en lugar de destinar la mayor parte de los recursos al gasto corriente del Estado.

Durante una actividad en el distrito de La Molina, López Aliaga cuestionó el uso de los fondos públicos y afirmó que el país cuenta con los recursos necesarios para impulsar el desarrollo, pero que estos se desperdician en “consultorías y asesores”.

“Le pido al presidente Jerí, basta ya. Este presupuesto tiene que ser ejemplar. Basta ya de darle plata a Petroperú. Que haya formas de medir los resultados: si facturamos 100, la mitad debe ir a infraestructura y la otra mitad al gasto corriente. Plata hay en el Perú, pero se va en corrupción”, expresó.

Llamado a la eficiencia en el gasto público

El burgomaestre señaló que su propuesta apunta a que el Estado adopte indicadores de desempeño (KPIs) para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en resultados concretos. Recalcó que la prioridad del país debe ser “hacer obra y mejorar la calidad de vida de la gente”.

Asimismo, destacó la importancia de la inversión privada mediante el mecanismo de obras por impuestos, y resaltó los avances alcanzados en Lima a través de este sistema.

“Hay mecanismos brillantes como los que ha desarrollado La Molina, con un túnel hacia Miraflores sin peaje, financiado con inversión privada. Así se debe trabajar”, comentó.

López Aliaga reiteró que confía en que el presidente José Jerí impulse una gestión “más técnica y menos política”, enfocada en resolver las necesidades de infraestructura, seguridad y servicios básicos.

“Este presupuesto tiene que marcar la diferencia. Que se note que hay un cambio”, subrayó.

El alcalde también aprovechó su intervención para cuestionar la gestión de la expresidenta Dina Boluarte, a quien pidió que rinda cuentas por la falta de ejecución de proyectos.

“Que me diga una obra. Todo se fue en gasto corriente y consultorías. No se hizo nada”, sostuvo.