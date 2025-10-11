La convocatoria se produce un día después de que el presidente José Jerí sostuviera una reunión con los titulares de los poderes del Estado. Foto: GEC.
La Presidencia de la República, ahora encabezada por , anunció este sábado la convocatoria al Acuerdo Nacional, con el objetivo de construir una agenda precisa frente a la , uno de los principales problemas que enfrenta el país.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X (antes Twitter), donde se señala que la medida busca abrir “espacios de diálogo hacia la construcción de una agenda precisa ante la inseguridad ciudadana, garantizar un proceso electoral limpio y ordenado, así como definir medidas de impulso para nuestra economía”.

La convocatoria se produce un día después de que el presidente sostuviera una reunión con los titulares de los poderes del Estado, así como con el Ministerio Público, en la que se abordaron temas relacionados con la seguridad y la coordinación institucional.

Espacio de consenso nacional

El Foro del Acuerdo Nacional es un mecanismo tripartito de diálogo y construcción de consensos, integrado por representantes del Gobierno en sus tres niveles (nacional, regional y local), los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional.

Este foro también cuenta con un Comité Consultivo y un Comité Técnico de Alto Nivel, encargados de dar seguimiento a los compromisos adoptados.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo busca articular una respuesta conjunta del Estado y la sociedad frente a la , además de fortalecer la estabilidad política y económica en el marco de un nuevo proceso de diálogo nacional.

